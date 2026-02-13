Denne suksessrike sangeren er målrettet mot trusler og tar «strenge tiltak»

Den sørkoreanske K-popsangeren, skuespillerinnen og TV-programlederen IU (Lee Ji-eun) har opplevd en bølge av trakassering på nett og personlige trusler i flere måneder. Som svar på disse angrepene kunngjorde byrået hennes, EDAM Entertainment, iverksettelsen av «strenge juridiske tiltak mot de som er ansvarlige for ærekrenkende meldinger, ondsinnede rykter og truende oppførsel» rettet mot artisten og familien hennes.

En stor juridisk operasjon mot ærekrenkelse

Ifølge byråets uttalelse anla IU 96 strafferettslige og sivile søksmål i 2025 gjennom advokatfirmaet Shinwon. Disse søksmålene retter seg mot internettbrukere som publiserte støtende kommentarer, falsk informasjon eller ærekrenkende innhold på plattformer som Naver, Theqoo, DC Inside, YouTube, X (tidligere Twitter) og Instagram.

Flere rettsavgjørelser er allerede avsagt:

Syv bøter ble utstedt til lovbrytere.

En person ble bøtelagt med 5 millioner won (omtrent 3700 dollar) for å ha spredt falske spionasjerykter.

En annen måtte betale 30 millioner won (nesten 22 000 dollar) for å ha spredt falske anklager om plagiat.

En tredje mann fikk en betinget fengselsstraff på ti måneder i to år for gjentatte ganger å ha spredt falsk informasjon og hatefulle kommentarer.

Fysiske trusler som ikke går ustraffet hen

Utover cyberangrepene avslørte EDAM Entertainment at flere personer forsøkte å kontakte IU eller familien hennes hjemme hos dem, og til og med i nærheten av byråets kontorer. Noen kom også med trusler eller krevde penger. Disse personene ble pågrepet av politiet, og etterforskningen pågår. Byrået tar en fast holdning: «Vi vil iverksette faste rettslige skritt, uten noen form for mildhet, mot enhver handling som truer artistens sikkerhet», står det i den offisielle uttalelsen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av 이지금 IU (@dlwlrma)

Konstant årvåkenhet mot ondsinnet oppførsel

EDAM opplyste også at de kontinuerlig overvåker sosiale medier, forum og musikkplattformer for å identifisere nytt ondsinnet innhold. Det er allerede inngitt klager mot YouTube-kanaler som er «cyberwrecker», det vil si de som spesialiserer seg på å spre sensasjonelle rykter. Byrået har til og med iverksatt rettslige skritt i utlandet, spesielt i USA, for å få identiteten til brukere involvert på internasjonale plattformer som Threads.

Stilt overfor økningen i trakassering og trusler på nett, er IU et eksempel på kunstneres økende besluttsomhet mot nettvold. Ved å ta en rekke rettslige skritt håper hun ikke bare å beskytte sin egen og sine nærmestes sikkerhet, men også å sende et klart budskap: ærekrenkelse og trakassering, enten digitalt eller fysisk, vil ikke lenger gå ustraffet hen.