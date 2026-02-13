I søkelyset viste Katy Perry og Justin Trudeau et vakkert forhold.

I rampelyset og på sosiale medier går ikke lenger den amerikanske sangeren og låtskriveren Katy Perry og den tidligere kanadiske statsministeren Justin Trudeau ubemerket hen. Deres nylige opptredener på Instagram har gjenopplivet oppmerksomheten rundt forholdet deres, preget av en svært offentlig og åpen demonstrasjon av nærhet.

En historie som offisielt skal annonseres høsten 2025

Katy Perry og Justin Trudeau forklarte forholdet sitt offisielt i oktober 2025, under en tur til Paris arrangert for artistens bursdag. Selv om denne kunngjøringen kom som en overraskelse, hadde rykter sirkulert siden sommeren før. I juli 2025 viste bilder publisert av flere medier de to kjendisene som delte en middag i Montreal. På den tiden kommenterte verken sangerens eller politikerens følge bildene. Siden den gang har deres offentlige opptredener sammen økt, noe som fjerner enhver tvil om forholdets natur.

[bildetekst-ID="vedlegg_434752" justere="senterjustering" bredde="1816"] @katyperry/Instagram[/tekst]

Bemerkelsesverdige offentlige opptredener

I løpet av månedene har paret blitt observert på diverse turer, blant annet til Japan og Sveits. Disse turene, både offisielle og mer private, har bidratt til å etablere bildet av en sammensveiset duo som føler seg komfortable foran fotografer. 10. februar delte Katy Perry flere bilder av dem sammen på Instagram-kontoen sin.

På ett av bildene ser de smilende ut, tydelig på ferie i fjellet. På et annet poserer de under en romantisk middag. Uten å komme med noen store uttalelser valgte sangeren å la bildene tale for seg selv. Vant til å dele glimt av hverdagslivet sitt med følgerne sine, avslører «Firework»-sangerinnen her en mer intim side av sitt personlige liv, samtidig som hun opprettholder en viss diskresjon når det gjelder detaljene.

En blandet familie preget av diskresjon

I samme innlegg delte Katy Perry også et øyeblikk hun tilbrakte med datteren Daisy Dove, som ble født i august 2020 av henne og skuespilleren Orlando Bloom. Sangerinnen er forsiktig med å aldri vise barnets ansikt, et valg som er i tråd med hennes ønske om å beskytte familiens privatliv.

Katy Perry og Orlando Bloom gikk fra hverandre i 2025 etter ni år sammen. Justin Trudeau, derimot, er far til tre barn – Xavier (født i 2007), Ella-Grace (født i 2009) og Hadrien (født i 2014) – fra ekteskapet sitt med Sophie Grégoire. Paret annonserte separasjonen i august 2023 etter 18 års ekteskap. Denne delte opplevelsen av å være separerte foreldre ser ut til å være et poeng av gjensidig forståelse. Uten å gå inn på detaljene om familieforholdene deres, viser begge kjendisene et ønske om å balansere sine profesjonelle forpliktelser og privatliv.

[tekst-ID="vedlegg_434753" juster="senterjuster" bredde="1818"] @katyperry/Instagram[/tekst]

En medvirkning som fremkaller reaksjoner

Forholdet mellom en internasjonal popstjerne og en (tidligere) regjeringssjef vekker naturlig nok oppmerksomhet. Hver opptreden blir gransket, hvert bilde kommentert. På sosiale medier varierer reaksjonene fra overraskelse til entusiasme. Noen applauderer denne uventede foreningen, mens andre stiller spørsmål ved kompatibiliteten mellom to verdener så forskjellige som den internasjonale musikkscenen og kanadisk politikk. Uansett vitner bildene som er delt de siste ukene om en ekte forbindelse: utvekslede blikk, spontane smil, intime øyeblikk.

Til syvende og sist, ved å opptre side om side på offentlige arrangementer og gjennom noen få nøye utvalgte innlegg, etablerer Katy Perry og Justin Trudeau gradvis bildet av en sammensveiset duo. De to kjendisene balanserer høyprofilerte karrierer og familieforpliktelser, og går forsiktig frem, samtidig som de lar en ekte nærhet skinne gjennom.