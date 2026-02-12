Search here...

I Paris feirer Paris Hilton couture i en rørende video

Tatiana Richard
Mens hun var i Paris, lånte Paris Hilton ut imaget sitt til en ny motekampanje som hyller fransk couture og eleganse. Gjennom «From Paris with Love» blir hovedstaden bakteppet for en dialog mellom arv og modernitet, under signaturen til Karl Lagerfeld-huset.

Et nytt samarbeid med Karl Lagerfeld-huset

For vår/sommer 2026-sesongen presenterer Karl Lagerfeld-merket det andre kapittelet i samarbeidet med Paris Hilton. Motekampanjen, med tittelen «From Paris with Love», fortsetter det allerede pågående samarbeidet mellom huset og den amerikanske gründeren. Videoen, som er filmet i Paris, har en kontrastfylt estetikk. Svart og hvitt, den visuelle signaturen som forbindes med Karl Lagerfelds verden, strukturerer hovedsilhuettene. Samtidig dukker det opp fargeinnslag i de sekundære linjene, noe som gir et pop og en tilgjengelig energi.

For Karl Lagerfeld-huset er dette samarbeidet en del av en internasjonal synlighetsstrategi. Å assosiere en globalt anerkjent figur med merkets univers gjør det mulig å nå et bredere publikum samtidig som det opprettholder estetisk konsistens. Siden Karl Lagerfelds bortgang i 2019 har merket fortsatt sin utvikling, bygget på arven hans og utvidet samarbeidene sine.

Paris, en symbolsk setting for en hyllest til couture

Det er ingen tilfeldighet at byen valgte Paris som bakteppe. Som verdens motehovedstad legemliggjør byen historien og prestisjen til fransk couture. Bildene leker med denne arven: Haussmann-arkitektur, naturlig lys og en elegant atmosfære skaper en raffinert, nesten filmatisk setting. Kampanjen er langt fra en enkel reklameøvelse, men fremhever ideen om en kvinne som omfavner ulike fasetter av sin identitet: uavhengig, moderne og selvsikker. Denne visjonen gjenspeiler utviklingen av Paris Hiltons offentlige image, nå som hun er en gründer og en etablert figur i popkulturen.

En feiring av couture i hjertet av Paris

Gjennom «From Paris with Love» presenterer Karl Lagerfeld-huset en erklæring om couture og parisisk eleganse. Valget av en raffinert estetikk, et ikonisk miljø og en sterk mediepersonlighet skaper en sammenhengende visuell fortelling. Kampanjen er ikke bare en rekke motebilder; den inntar en mer intim tone.

Som 44-åring fremstår Paris Hilton mer selvsikker, og utstråler selvtillit og selvkontroll. Langt unna klisjeene på 2000-tallet som preget hennes tidlige medieopptredener, er hun nå godt etablert i en dynamisk gründerverden, og leder flere virksomheter innen mote, skjønnhet og underholdning. Denne personlige utviklingen resonnerer med kampanjen, som feirer en mangesidig femininitet: strukturert, men likevel fri, sofistikert, men likevel imøtekommende.

Kort sagt, i Paris, under motens tegn, feirer Paris Hilton couture i en video som kombinerer eleganse og modernitet, og bekrefter den sentrale rollen til den franske hovedstaden i den globale motefantasien.

