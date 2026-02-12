Search here...

«En kilde til stolthet»: Angelina Jolie snakker stolt om arrene sine etter den forebyggende mastektomien

Angelina Jolie snakket nylig med stor åpenhjertighet om arrene etter den forebyggende kreftoperasjonen. For den kambodsjansk-amerikanske skuespillerinnen, regissøren, manusforfatteren, produsenten og goodwill-ambassadøren er ikke dette tegn på smerte eller tap, men bevis på liv, på et bevisst valg og på en forpliktelse overfor seg selv og barna sine.

En medisinsk avgjørelse er offentliggjort

I 2013 avslørte Angelina Jolie at hun hadde valgt kirurgi for å redusere den høye risikoen for å utvikle kreft. Som bærer av BRCA1-genet tok hun denne avgjørelsen etter å ha mistet flere familiemedlemmer til sykdommen. I en kronikk publisert i internasjonal presse forklarte hun at hun ønsket å oppfordre kvinner til å bli informert og om nødvendig vurdere forebyggende alternativer skreddersydd for deres individuelle omstendigheter.

«Jeg er stolt av arrene mine.»

I dag snakker Angelina Jolie åpent om arrene sine. I et intervju på France Inter erklærte hun: «Jeg er stolt av arrene mine. Det er et valg jeg tok for å holde meg i live, for å være der for barna mine.» Hun understreker at disse merkene forteller en historie, om en personlig kamp, men også om kvinnelig solidaritet.

I hennes nyeste film, regissert av filmskaper Alice Winocour, bærer også karakteren hun spiller synlige arr, som gjenspeiler hennes egne erfaringer. Denne parallellen mellom kunst og liv gir hennes rollespill en unik kraft.

En innvirkning som går utover kino

Siden hun offentlig annonserte operasjonen sin, har Angelina Jolie blitt en global bevissthetsfigur. Det som har blitt kalt «Angelina-effekten» har ført til en betydelig økning i forespørsler om genetisk testing i flere land. I Frankrike registrerte spesialiserte sentre en økning på 20 % i konsultasjoner knyttet til arvelig kreftrisiko i månedene etter hennes offentlige uttalelse. Hennes budskap? Å oppmuntre til informerte, personlige valg som respekterer hver enkelt persons reise. Hun understreker at «tilgang til screening og behandling aldri bør avhenge av hvor du bor eller dine økonomiske midler».

Bryter stillheten, gir mening

Angelina Jolie snakker ikke bare om forebyggende medisin, men også om et dypt forandret forhold til kroppen sin. For henne er ikke disse arrene noe å skjule, men noe å forstå, akseptere og til og med ære. I en verden der representasjonen av kvinners kropper i stor grad styres av normer, tilbyr hun en annen visjon: en kropp levd i, formet, verdig og frigjort fra andres blikk.

Hun sier hun deler disse synlige merkene med «mange kvinner hun elsker», med henvisning til et stille fellesskap av kvinner som også har møtt vanskelige avgjørelser. «Jeg blir alltid rørt når jeg ser andre kvinner dele sine», betror hun.

Angelina Jolie hevder at arrene hennes ikke er svakheter, men bevis på styrke. Ved å snakke åpent om reisen sin, tilbyr hun en ny måte å tenke på helse, kropp og søsterskap. Historien hennes fortsetter å inspirere, ikke gjennom heltemot, men gjennom dens autentisitet og hennes engasjement for å gjøre en forskjell for alle kvinner.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
