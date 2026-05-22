I en spektakulær kjole overrasker Demi Moore med en ny frisyre

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Demi Moore fortsatte sin rekke med profilerte opptredener på filmfestivalen i Cannes 21. mai 2026, for visningen av filmen «La Bola Negra». Hun gikk på den røde løperen i en spesiallaget ultramarinblå kjole fra et ledende fransk motehus. Utover kjolen var det en ny frisyre som spesielt fanget oppmerksomheten: en kortere klipp som markerer en betydelig stilendring.

En spektakulær blå kjole

Midtpunktet i denne antrekket, den ultramarinblå kjolen, vekker oppmerksomhet med sin intense farge og teatralske konstruksjon. Den stroppeløse, tettsittende overdelen skaper en strukturert silhuett for Demi Moore, som står i kontrast til skjørtets spektakulære volum. Skjørtet, mesterlig drapert og samlet, utfolder seg i en feiende, skulpturell bevegelse, noe som skaper en spesielt slående, bølgende effekt. Et langt slep forlenger antrekket og fremhever silhuettens høytidelighet. Den dype, lysende ultramarinblå fargen står i skarp kontrast til teppets røde farge, noe som garanterer en umiddelbart bemerkelsesverdig tilstedeværelse.

En slående ny hårklipp

Selv om kjolen absolutt fanget oppmerksomheten, var det Demi Moores frisyre som også utløste en reaksjon. Skuespillerinnen, lenge kjent for sitt svært lange hår, valgte en betydelig kortere, skulderlang klipp stylet i myke, voluminøse bølger. Denne nye frisyren, som innrammet ansiktet hennes naturlig, ble umiddelbart hyllet som en av de mest vellykkede hårforvandlingene på årets filmfestival i Cannes.

Et verdifullt halskjede som midtpunkt

For å komplementere denne kjolen med den dype halsutringningen valgte Demi Moore et slående halskjede utsmykket med glitrende steiner, som danner et blomstermotiv rundt halsen. Dette eksepsjonelle smykket, et ekte midtpunkt i silhuetten hennes, fanger lyset og tilfører et snev av strålende edelhet som balanserer den overordnede kromatiske tilbakeholdenheten. Et tilbehørsvalg som passer perfekt til utseendet hennes.

Med denne spektakulære ultramarinblå kjolen og den nye hårklippen har Demi Moore gjort en av de mest omtalte opptredenene på denne 79. utgaven av filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai 2026).

