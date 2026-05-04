Hailey Bieber valgte et minimalistisk vintage-oransje antrekk

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber har et «subtilt talent» for å sette trender uten å virke selvsikkert. 1. mai 2026 delte hun rett og slett noen selfier på Instagram, kledd i et vintage-oransje antrekk toppet med en rød vest, for å skape skikkelig blest blant følgerne sine.

En oransje todelt dress med halterneck og boyshorts

Hailey Bieber skrev teksten «Apples to oranges» under selfie-fotograferingen sin fra 1. mai 2026 – en direkte referanse til kontrasten mellom den oransje bikinien og den røde undertroppen. Hun hadde på seg en oransje bikini med halterneck og gutteshorts – et retrosnitt som minnet om strandantrekk fra 70-tallet, en blanding av minimalisme og nostalgi. Over dette hadde hun på seg en kort rød undertopp, kneppet igjen foran og lot den være åpen for å avsløre det oransje antrekket under.

Det er nettopp denne oransje-røde kombinasjonen som har fanget oppmerksomheten: to varme, mettede toner, her samlet med avvæpnende letthet. Et valg som beviser at Hailey Bieber fortsetter å utforske fargekombinasjoner der mange andre stopper.

Et minimalistisk skjønnhetsutseende for ikke å overvelde noe

For å fullføre antrekket hadde Hailey Bieber det brune håret sitt nedsatt med en midtskill og naturlige lag, mens sminken hennes besto av taupe eyeliner, et hint av rosa blush og rosenrøde lepper. Ingenting som kunne konkurrere med antrekket – en måte å la fargen gjøre alt arbeidet på.

En vintage-estetikk som er kommet for å bli.

Dette antrekket passer perfekt inn i en gjennomgående stilretning som Hailey Bieber har utforsket i flere sesonger: retroinspirerte plagg, varme og mettede farger, og en minimalisme som ikke utelukker dristighet. Enten det er opptredenen hennes på Coachella 2026 i mikroløpeshorts med støvler, eller denne karusellen i oransje og rødt, bygger hun en avslappet, presis og aldri konvensjonell estetikk.

En oransje todelt antrekkskjole, en rød vest og en tekst på to ord – Hailey Bieber trengte ikke mer for å skape et moteøyeblikk. Fargekombinasjonen «epler til appelsiner» er allerede en som følgerne hennes vil skynde seg å prøve i sommer.