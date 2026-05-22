På sanden bringer denne britiske skuespillerinnen tilbake en viktig trend for sommeren 2026

Et nylig delt Instagram-bilde skaper mye oppsikt: det av den britiske skuespillerinnen av indisk opprinnelse Simone Ashley, fotografert på sanden på en strand, ser ut til å bekrefte den mest identifiserbare trenden for sommeren 2026. På bildet har hun et beige og kremfarget rutete trykk med tynne røde og svarte striper – et ikonisk trykk fra den britiske garderoben, som gjør et sterkt comeback denne sesongen.

Et ikonisk britisk trykk

Rutemønsteret som Simone Ashley bruker, henter inspirasjon fra en rik britisk stiltradisjon. Den rutenettlignende strukturen, presentert i en varm palett av beige og brune farger forsterket med røde og svarte aksenter, refererer til en århundregammel tekstilarv, videreført av de store britiske motehusene. Langt fra å være utdatert, opplever dette mønsteret en sann renessanse denne sommeren, omfavnet av en ny generasjon offentlige personer som tar det i bruk med en mer moderne og avslappet tilnærming. Rutemønsteret i «Burberry-stil» blir dermed markøren for en viss raffinement, i krysningspunktet mellom klassisisme og modernitet.

En strålende og filmatisk opptreden

På det aktuelle fotografiet ligger Simone Ashley på sanden med det våte håret kastet bakover, i en enkelhet som fremhever trykkets grafiske rikdom. Huden hennes, strødd med sandkrystaller, den minimalistiske sminken og solens naturlige glød skaper et nesten filmatisk bilde som minner om motefotografering fra 1970-tallet. En raffinert komposisjon, hvor trykket alene bærer hele bildets stilistiske tyngde.

En bredt tatt trend

Simone Ashley er ikke den eneste som representerer denne sommertrenden. Den britiske sangeren PinkPantheress, en annen stigende stjerne i den britiske kulturscenen, har også blitt sett med dette rutete trykket i «Burberry-stil» de siste månedene. Gjennom sine lignende stilvalg bidrar begge kunstnerne til at dette trykket gjenoppstår som et sentralt element i sommergarderoben 2026.

På sosiale medier og i magasiner florerer beige og kremfargede rutete plagg «i Burberry-stil» i ulike former: kjoler, skjerf, vesker, tilbehør og strandtøy. Denne trenden er tiltalende på grunn av dens evne til umiddelbart å fremkalle britisk eleganse, samtidig som den passer perfekt til sesongens lette, solfylte vær.

Med dette lysende bildet bekrefter Simone Ashley på briljant vis at det britiske motehusets signaturrutetrykk etablerer seg som den uunnværlige motetrenden sommeren 2026. En blendende demonstrasjon av at mote kan forene arv og modernitet i én bevegelse.