I en romantisk pastellkjole tiltrekker Sabrina Carpenter seg alles blikk

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Sabrina Carpenter gjorde en slående opptreden på Dior Cruise 2027-visningen, som ble holdt på LACMA i Los Angeles. Iført en pastellgul kjole brodert med blomstermotiver, komplementert av matchende pumps og en hvit sløyfe i håret, skapte hun et av kveldens mest omtalte antrekk. Et utpreget romantisk utseende, perfekt i tråd med den nåværende «smørgule» trenden.

En kjole rett fra catwalken

For dette etterlengtede opptredenen valgte Sabrina Carpenter et plagg direkte fra Cruise 2027-kolleksjonen, som ble presentert samme kveld. Den gjennomsiktige kjolen, i en veldig myk «fresh butter»-farge, lekte seg frem med delikate folder og subtile hvite detaljer. Signaturdetaljen? Imponerende blomster prydet kanten, noe som ga hele antrekket en nesten skulpturell dimensjon.

Tilbehøret, nøye gjennomtenkt ned til minste detalj, forsterket denne romantiske estetikken. Sabrina Carpenter bar en liten håndveske i samme smøraktige farge, også utsmykket med blomsterbroderi, og hadde en delikat hvit blondesløyfe i håret.

Tilbakekomsten av sløyfeknyttede pumps

Den andre stjernen i stilen? Skoene. Sabrina Carpenter valgte en slingback-pumps lansert av det franske motehuset etter at Jonathan Anderson tok over som kreativ leder. Disse pumpsene, som ble presentert for første gang på vårvisningen i 2026, hevder stolt sin signaturstil: en D-formet såle – buet på den ene siden og spiss på den andre – en stropp foran utsmykket med en stor sløyfe med Dior-navnet, en stropp bak og en avsmalnet hæl.

Disse pumpsene, som er tilgjengelige i en rekke materialer og farger, har raskt blitt et av sesongens mest ettertraktede par. De har allerede blitt sett på føttene til den britisk-amerikanske skuespillerinnen Anya Taylor-Joy i hvitt, og den israelsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Natalie Portman i en satengblå nyanse. Sabrina Carpenter valgte derimot versjonen som matchet kjolen hennes – et perfekt utført monokromatisk utseende.

Smørgul, sesongens farge

Utover selve antrekket bekrefter Sabrina Carpenters utseende den sentrale rollen til «smørgul» i 2026-trendene. Denne myke, lett kremete gule fargen har etablert seg siden våren som nøkkelfargen på catwalken og den røde løperen. Midt mellom pastell og «ferskt smør» gir den umiddelbart en lysende dimensjon til ethvert antrekk.

Denne fargen, mykere enn knallgul, er tiltalende for sin allsidighet: den kan brukes som et komplett antrekk eller som en subtil aksent, i flagrende eller strukturerte stoffer, fra dag til natt. En perfekt nyanse for vår-sommersesongen, den passer også perfekt inn i "stille luksus"-bevegelsen – hvor stoffets kvalitet og snittets delikatesse prioriteres fremfor prangende effekter.

Med den broderte kjolen, de ikoniske pumpsene og den perfekt mestrede fargepaletten leverte Sabrina Carpenter et av de mest gjennomførte antrekkene fra denne sesongens catwalk-show. Hun bekrefter sin voksende stilistiske innflytelse og etablerer uanstrengt et av øyeblikkets mest ettertraktede tilbehør.