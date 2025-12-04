Etter OL snakker denne mesteren ut om sine økonomiske problemer: internettbrukere reagerer sterkt.

Mélanie De Jesus Dos Santos, en gymnast fra Martinique med 7 europeiske medaljer, inkludert 4 gull og 4 bronse ved verdensmesterskapet i 2023, brøt nylig tausheten sin på RTL . Hun ble slått ut i kvalifiseringsrundene til Paris-OL i 2024 til tross for ambisjonene sine, og beskrev en brutal prekær situasjon etter lekene: sponsorer som Dior, LVMH, Adidas og Venus har forsvunnet, og etterlatt henne uten en stabil inntekt.

En strålende merittliste i møte med den økonomiske virkeligheten

Til tross for en eksepsjonell karrierevei – hun ankom til det franske fastlandet som 12-åring fra Martinique, integrerte seg raskt i det franske juniorlaget, og oppnådde deretter store ting på seniornivå til tross for en alvorlig leddbåndskade i 2015 – legemliggjør Mélanie De Jesus Dos Santos håpene til fransk gymnastikk. Likevel, etter skuffelsen i hjemme-OL, som førte til en utbrenthet behandlet av en psykolog, psykiater og hypnose, slår virkeligheten hardt: «I dag har jeg ingenting [...] Du går fra alt til ingenting, du føler deg forlatt», sa hun til RTL.

Hun bor hos foreldrene sine på grunn av mangel på penger til en leilighet, og jobber som ansatt på Crégym Martinique for å forsørge seg selv. Hun understreker at «gymnastikk ikke er en profesjonell sport, du må vinne for å tjene penger» .

Å vende tilbake til gymnastikk av nødvendighet snarere enn lidenskap

Mesteren, som opprinnelig var fast bestemt på å aldri røre et apparat igjen etter Paris – «Jeg hadde ikke satt foten i et treningsstudio siden», sa hun i juni på det franske TV-programmet C à Vous – finner seg tvunget til å returnere: «Selv om jeg ikke vil tilbake til turn, hva skal jeg gjøre? Jeg har aldri jobbet, jeg kjenner ikke den normale verden.» Som 25-åring, uten grad eller yrkeserfaring, tvinger Mélanie De Jesus Dos Santos seg selv til å gjøre det hun kan, og angrer på mangelen på føderal støtte etter olympiske leker som kunne ha forenklet overgangen.

Nettreaksjoner: massiv støtte kontra hard kritikk

RTL-videoen har eksplodert i antall visninger og skapt en bølge av solidaritet for dette «ropet om hjelp» angående den prekære situasjonen til ikke-profesjonelle idrettsutøvere, ofte glemt etter OL-raskelyset. Hatere har også reagert sint: «Vrangforestillinger», «Vi kommer ikke til å synes synd på henne, hun er ung, hun burde gå tilbake til skolen», «Sa ikke foreldrene dine at du ikke skulle satse alt på en sport som ikke lønner seg?» Denne motreaksjonen avslører de samfunnsmessige spenningene rundt kvinneidrett og livsvalgene til idrettsutøvere, som ofte blir oversett til tross for de familiemessige og personlige ofrene de gjør.

En oppfordring til å revurdere støtten etter olympiske leker

Dette vitnesbyrdet belyser et strukturelt problem: slutten på sponsoravtaler etter lekene, mangelen på et sikkerhetsnett og det akkumulerte mentale presset. Mélanie De Jesus Dos Santos etterlyser implisitt bedre føderal og samfunnsmessig støtte til idrettsutøvere på «slutten av syklusen», og forvandler kampen hennes til en nasjonal debatt om verdien av amatørsport på toppnivå.

Gjennom Mélanie De Jesus Dos Santos’ historie blir sårbarheten til toppidrett blottlagt: bak fortreffeligheten, disiplinen og medaljene ligger skjøre baner, avhengige av resultater og mediesynlighet. Vitnesbyrdet hennes er langt fra et isolert tilfelle, og minner oss om at mange idrettsutøvere opererer innenfor en usikker økonomisk modell, der sportslig anerkjennelse verken garanterer økonomisk stabilitet eller en smidig overgang til en ny karriere. Bølgen av følelser – fra empati til uforståelse – som utløses på sosiale medier, understreker det presserende behovet for å revurdere statusen til franske idrettsutøvere.