Juleikonet Mariah Carey setter fyr på scenen i Las Vegas

Mariah Carey, det ubestridte ikonet for julen, satte nylig fyr på Dolby Live-scenen i Las Vegas med lanseringen av sin «Christmastime in Las Vegas»-residens, et show som transporterer publikum til et magisk vinterlandskap. «Juledronningen» hadde på seg en skimrende godterikjole, omgitt av gigantiske snøflak, trompeterende engler og et sett som lignet en gigantisk snøkule, for et show i tre akter som blandet tidløse klassikere og nyere hits.

En magisk setting og legendariske vokalprestasjoner

Showet, som spilles frem til 13. desember på Park MGM, åpner med en triumferende entré der Mariah Carey umiddelbart trollbinder publikum med sine ikoniske høydepunkter, spesielt på «All I Want for Christmas Is You», som kulminerer i en vokal topp på fem oktaver. Produksjonen inkluderer dansere i festlige kostymer, snødekte effekter og et gledelig repertoar som inkluderer «Hark! The Herald Angels Sing», «Joy to the World» og «Here Comes Santa Claus», noe som skaper en atmosfære av nostalgi og Vegas-glamour. Fans, kledd i opplyste antrekk og temagensere, danser og synger med, og forvandler hver forestilling til en kollektiv feiring.

Fansen var overlykkelige over energien på scenen

Publikums reaksjoner understreker en overstrømmende entusiasme: Mariahs stemme forblir «feilfri» og «legendarisk», med en smittende energi som får alle opp til dans og tenner telefonene deres i kor. Videooppsummeringer fanger en jublende forsamling, og beskriver arrangementet som «uforglemmelig» og en «kroning» for høytidens dronning, der generasjoner deler smil og high-fives. Julestemningen er elektrisk, noe som bekrefter hennes status som en artist som «lever for denne årstiden».

Kort sagt, Mariah Carey utmerker seg i rollen som «julemusikk», og veksler mellom vitende blikk fra publikum og presis overvåking for et jevnt og altoppslukende show. Bilder og videoer fra de første datene viser en strålende diva, som tilbyr en opplevelse som går utover en konsert: et dykk ned i magien til en jul i Las Vegas.