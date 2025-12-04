«Hun er ikke feit nok»: Denne skuespillerinnens rollebesetning splitter internettbrukere

Filmatiseringen av Freida McFaddens bestselgende thriller, «The Housemaid», har ikke engang blitt utgitt ennå, og rollebesetningen skaper allerede kontrovers. Amanda Seyfried, som ble valgt til å spille Nina Winchester sammen med skuespillerinnen Sydney Sweeney, blir kritisert av noen seere som mener at fysikken hennes ikke samsvarer med karakteren som beskrives i romanen. På TikTok og i kommentarer på nettet går én setning tilbake om skuespillerinnen: «Hun er ikke feit nok.»

Hvem er Nina Winchester i boken?

I romanen «Husholdersken» blir Nina Winchester fremstilt som en velstående og elegant kvinne hvis kropp utvikler seg gjennom historien, særlig gjennom vektøkning knyttet til den psykologiske konteksten og volden hun utsettes for. Mange lesere vektlegger at utseendet hennes er en integrert del av fortellingen og maktdynamikken med mannen hennes. For noen fans er denne fysiske dimensjonen ikke bare en detalj, men et nøkkelelement i hvordan karakteren eksisterer og oppfatter seg selv i romanen.

Amanda Seyfried møter leserforventningene

Da filmens rollebesetning ble annonsert, med Amanda Seyfried i rollen som Nina, uttrykte mange internettbrukere overraskelse, til og med skuffelse. På sosiale medier følte lesere – inkludert franske innholdsskapere på TikTok – at skuespillerinnen, tynn og veldig i tråd med Hollywood-standarder, ikke reflekterte den Nina de hadde forestilt seg, og gikk så langt som å si at hun «ikke var tykk nok» for rollen. Noen innlegg påpekte at Amanda Seyfrieds fysikk er veldig lik Sydney Sweeneys, noe som ifølge dem visker ut en viktig kontrast mellom karakterene i boken.

En kontrovers som går utover tilfellet med en enkelt film

Denne kontroversen er en del av en bredere debatt om representasjonen av kropper i film. Leserne påpeker at dette ikke er første gang en karakter beskrevet som overvektig eller tykk i en roman har blitt portrettert på skjermen av en tynn skuespillerinne, og nevner andre adaptasjoner som eksempler på dette tilbakevendende fenomenet. For mange illustrerer dette et strukturelt problem: Hollywood aksepterer ideen om "kurvede" karakterer på papiret, men nøler med å caste skuespillerinner som faktisk avviker fra normene for tynnhet i disse rollene.

Troskap til teksten eller kunstnerisk frihet?

Stilt overfor denne kritikken forsvarer en annen del av publikum rollebesetningen og påpeker at filmen er en adaptasjon, ikke en karbonkopi av boken. Noen hevder at Amanda Seyfrieds prestasjon, hennes evne til å formidle Ninas psykologiske kompleksitet, kan prioriteres over en eksakt troskap til romanens fysiske beskrivelse. Andre håper at regien, kostymene eller til og med en liten fysisk transformasjon vil tillate filmen å oversette Ninas forhold til kroppen sin til skjermen uten nødvendigvis å følge hver eneste detalj i teksten.

Uttrykket «Hun er ikke feit nok» oppsummerer til syvende og sist spenningen i kjernen av denne kontroversen: det som står på spill er ikke bare Amanda Seyfrieds kropp, men hvordan bransjen velger hvilke kropper som anses som «akseptable» på skjermen. Fanget mellom et ønske om troskap til boken, kunstnerisk frihet og en økende etterspørsel etter kroppsmangfold i film, viser debatten rundt «Hushjelpen» at publikum ikke lenger er fornøyd med å akseptere rollebesetningsvalg uten spørsmål. Det gjenstår å se om filmen vil vinne dem over ...