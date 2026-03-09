Iført en korsettkjole tolker denne sørafrikanske sangeren et ikonisk motesymbol på nytt.

Léa Michel
Screen « Tyla - PUSH 2 START (Official Music Video) » / YouTube

Tyla, den fremadstormende sørafrikanske sangeren, fanget nylig oppmerksomheten under moteuken i Paris ved å dristig gjenoppleve et legendarisk motesymbol.

I en konisk korsettkjole, en klar hyllest til Gaultier

På Jean-Paul Gaultiers høst/vinter 2026/2027-visning gjorde Tyla en slående entré på første rad, iført husets ikoniske svarte korsettkjole. Dette strukturerte og skulpturelle valget stramte midjen hennes for en ikonisk timeglasssilhuett, mens det sirkulære satengskjørtlignende skjørtet, som svingte under knærne, ga flyt og volum. Komplettert med spisse svarte pumps, en hvit blondechoker og delikate smykker, blandet dette antrekket retro eleganse med elegant modernitet.

En nikk til ikonene fra 90-tallet

Dette korsettet er en direkte hyllest til Madonna, som udødeliggjorde designet på 90-tallet under Jean-Paul Gaultier-æraen. Tyla, tro mot sin dramatiske stil, oppdaterte dette ikoniske utseendet ved å legge til sitt eget personlige preg: løst, bølget hår, glødende hud og skinnende lepper for å motvirke den overordnede arkitektoniske kraften. På den røde løperen tok hun til og med en vintage-selfie med en Blackberry, noe som forsterket den trendy retro-viben.

Med sin koniske korsettkjole fra Jean-Paul Gaultier demonstrerer Tyla sin mesterlige kunst i å nytolke moteikoner, samtidig som hun hevder sin flamboyante personlighet. Dette parisiske utseendet, et sted mellom Madonna-aktig nostalgi og sørafrikansk avantgarde, varsler en sesong der det koniske korsettet lover å regjere suverent igjen på røde løpere verden over.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
På stranden viser denne 56 år gamle skuespillerinnen frem figuren sin i Mexico
«Ikke tynn?»: En kommentar om denne sangerens fysikk utløser en debatt på nett

