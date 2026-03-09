I gotisk stil tiltrekker Madonnas datter alles øyne

Bare 29 år gammel har Lourdes Leon, modell og musiker kjent under artistnavnet Lolahol, nok en gang vist frem sin dristighet og stilsans. Under Ann Demeulemeester-visningen, som ble holdt under Paris Fashion Week, vakte Madonnas datter oppmerksomhet i en dramatisk svart kjole – et plagg som fremkaller mørk romantikk.

En tydelig gotisk estetikk

Kreasjonen, som lever opp til det belgiske motehuset Ann Demeulemeesters rykte, hadde skulpturelle utskjæringer og metalliske detaljer. Stoffet avslørte en slående dragetatovering på låret hennes, noe som ga et enda mer rebelsk preg til helhetsinntrykket. Lourdes, kjent for sin avantgardestil, ser ut til å dyrke en elegant gotisk estetikk, og blander punk-referanser med raffinert sensualitet.

Hennes glatte, svarte hår, diskré sminke og strålende hud stod i kontrast til antrekkets visuelle effekt, og skapte en mesterlig balanse mellom naturlighet og teatralitet. Dette utseendet er i tråd med hennes image: en uavhengig kunstner som, samtidig som hun følger i morens fotspor, baner sin egen vei innen både mote og musikk, og avviser enhver form for konformitet.

En stigende stjerne i moteverdenen

Lourdes Leon, som allerede har deltatt i kampanjer for Marc Jacobs og Mugler, etablerer seg som en stigende stjerne innen moderne stil. Hun var også til stede på Saint Laurent-visningen noen dager tidligere, og bekrefter sin plass blant de mest sette personlighetene under denne moteuken. Hennes evne til å blande styrke, sensualitet og avantgarde-appell til både fotografer og designere, sementerer henne som en ny muse for eksperimentell mote.

Med dette antrekket fra Ann Demeulemeester beviser Lourdes Leon at hun ikke bare har arvet morens karisma, men også sin dristighet. Ved å blande gotisk holdning med selvsikker eleganse, legemliggjør hun en generasjon som kjemper for sin kreative frihet.

