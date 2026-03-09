«Ansiktet mitt ser forferdelig ut»: Etter flere kosmetiske operasjoner snakker Jessi Ngatikaura om angeren sin.

Jessi Ngatikaura, stjernen i reality-TV-programmet «The Secret Lives of Mormon Wives», har avslørt at hun lever et mareritt etter sin siste kosmetiske operasjon, til det punktet at hun sier at ansiktet hennes «ser forferdelig ut» og at prosedyren har «ødelagt livet hennes».

Jessi Ngatikaura i full anger

I en TikTok- video forklarer Jessi Ngatikaura at hun er «ekstremt misfornøyd» med resultatene av sin siste operasjon, som hun brukte omtrent 25 000 dollar på. Hun betror seg til at hun føler at denne operasjonen har «ødelagt livet hennes» og «karrieren hennes», ettersom imaget hennes er sentralt i arbeidet hennes foran kameraer, i intervjuer og i reklameaktiviteter. Realitystjernen, som ble berømt etter å ha dukket opp i Hulu-serien «The Secret Lives of Mormon Wives», går så langt som å si at hun synes hun er «skremmende heslig» i sesong 5, og beskriver et «hovent ansikt», øyne som «ser sprø ut» og et utseende som er helt annerledes enn det hun hadde i forrige sesong. «Ansiktet mitt ser forferdelig ut, jeg er helt enig», insisterer hun, og forklarer hvordan disse endringene gjør henne «veldig usikker».

Misforståtte prosedyrer og tunge bivirkninger å bære

Opprinnelig ønsket Jessi bare en nedre blefaroplastikk for å «korrigere formen på øynene». Etter anbefaling fra en lege forklarer hun at hun gikk med på å legge til en øvre blefaroplastikk og fetttransplantasjon, uten å virkelig forstå omfanget av prosedyren, konsekvensene eller restitusjonsperioden. Hun forklarer nå at hun egentlig ikke ønsket fettoverføringen, at hun «bare fulgte et forslag», og angrer på at hun ikke «stilte flere spørsmål».

Jessi Ngatikaura hevder også at hun fikk tilført fett på leppene uten hennes samtykke, noe som gjorde dem «veldig humpete» og ytterligere økte ubehaget hennes når hun ser seg i speilet. I et forsøk på å «korrigere» resultatet har hun allerede brukt Kybella for å redusere noe av fettet som får henne til å se «hoven ut», men uten å gjenvinne sitt tidligere utseende.

En tillitskrise som har blitt en advarende lekse

Når hun ser tilbake, innrømmer Jessi Ngatikaura at hun var «blindet av (sine) selvtillitsproblemer» og at hun ikke lenger så hvor vakker hun allerede var før disse flere operasjonene. Hun betror at når hun ser sesong 4 på nytt, tenker hun: «Jeg var veldig flink, jeg skulle ønske jeg hadde sett den da», en erkjennelse som rører henne så dypt at hun gråter i en video.

I dag lover hun å «ikke lenger røre ansiktet sitt bortsett fra Botox», og oppfordrer følgerne sine til å tenke seg nøye om, gjøre research og sette av tid før de går i gang med kosmetisk kirurgi. «Det er greit å være vakker i sin egen hud og nå et nivå av selvtillit der du ikke lenger føler behov for å forandre noe», avslutter hun, og forvandler den smertefulle opplevelsen til en advarsel for de som kan bli fristet til å følge samme vei.

Utover hennes personlige erfaringer fremhever Jessi Ngatikauras vitnesbyrd det estetiske presset som kan tynge offentlige personer, men også mange kvinner i deres daglige liv. Historien hennes minner oss om at jakten på «perfeksjon» noen ganger kan maskere en dypere mangel på selvtillit, noe kirurgi ikke alltid løser.