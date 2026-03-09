«Ikke tynn?»: En kommentar om denne sangerens fysikk utløser en debatt på nett

En video av Jihyo, sørkoreansk sanger og leder av den sørkoreanske jentegruppen Twice, på scenen utløste en opphetet debatt på X (tidligere Twitter) om skjønnhetsstandarder i K-pop, der en kommentar om fysikken hennes delte fansen mellom kroppspositivitet og oppfatninger av tynnhet.

En kontroversiell publikasjon

En internettbruker på X delte en video av Jihyo som opptrådte, med teksten: «Så forfriskende å se et idol som dette midt i tynnhetsepidemien.» Hensikten virket å hylle en mer «ekte» figur, men formuleringen ble raskt oppfattet som klønete, noe som antydet at Jihyo «ikke var tynn».

så forfriskende å se et idol som dette midt i den tynne epidemien pic.twitter.com/Q5Axc2LrPh — vava (@vavawonyoung) 8. mars 2026

Rasende reaksjoner: «Henne? Ikke tynn?»

Kommentarene strømmet inn, og mange svarte: «Henne? Ikke tynn? Tuller du?» eller «Hun er bokstavelig talt tynn, ikke kurvete, dere må slutte å bare spise K-pop.» Andre internettbrukere blandet seg inn og påpekte det de ser som en forvrengt oppfatning av kroppsstandarder på nettet. «Hvis hun blir ansett som 'ikke tynn', så er ingen det», skrev en. «Vi har virkelig nådd punktet der en helt normal kropp blir 'feit' fordi den ikke er ekstremt tynn», la en annen til.

Flere kommentarer fremhevet også gapet mellom standardene som fremmes i visse kulturbransjer og virkeligheten. «Folk er så vant til å se ultratynne figurer at de har mistet all perspektivsans», kommenterte en bruker. «Det er sprøtt å se hvordan algoritmen og bestemt innhold kan normalisere veldig spesifikke kroppstyper», fortsatte hun. Noen internettbrukere påpekte også at denne typen debatt først og fremst avslører det konstante presset som utøves på kvinners utseende. «Uansett kropp, vil det alltid være noen som sier at det ikke er nok av ditt eller for mye av det», skrev en kommentator. «Folk blir kritisert for å være for tynne, deretter de som angivelig ikke er tynne nok. Det er en ond sirkel.»

Til syvende og sist har kontroversen hovedsakelig gjenopplivet en bredere diskusjon om skjønnhetsstandarder og hvordan sosiale medier kan forsterke urealistiske forventninger – til det punktet at «helt vanlige» figurer ender opp med å bli oppfattet som «atypiske».

Utover debatten, en bønn om kroppspositivitet

Denne kontroversen tjener som en påminnelse om at skjønnhet ikke defineres av én enkelt størrelse. Jihyo legemliggjør mangfoldet av kroppstyper i K-pop: muskuløs, strålende og kraftig på scenen, hun skinner uten å tilpasse seg samfunnets standarder. Det virkelige budskapet? La oss slutte å kategorisere kropper som «tynne» eller «ikke tynne» – alle former er gyldige, så lenge de gjenspeiler helse og selvtillit.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av JIHYO (@_zyozyo)

Oppstyret rundt Jihyo fremhever fallgruvene ved å felle forhastede dommer over idolers utseende. Langt fra å sette en reduktiv merkelapp på, beviser hun at en artist kan skinne gjennom talentet og energien sin, og inviterer alle til å feire alle former for skjønnhet, uten sammenligning eller press. En velkommen leksjon i kroppspositivitet i K-popens konkurransepregede verden.