Ester Expósito vekker reaksjoner på nettet i en kjole brodert med hundrevis av pensler.

Léa Michel
@ester_exposito/Instagram

På den prestisjefylte Grand Dinner på Louvre trollbandt den spanske skuespillerinnen og modellen Ester Expósito alle da hun gikk på den røde løperen i en virkelig «overraskende» kreasjon: en tyllkjole brodert med hundrevis av pensler. Dette designet, unnfanget som et ekte kunstverk, er en del av en serie på fem couture-antrekk inspirert av Louvre-museet, som blander dristighet, eleganse og en hyllest til kunstnerisk skapelse i alle dens former.

En hyllest til kunst og mote

Denne kjolen, kalt «Brodert nettingkjole med børster», symboliserer skjæringspunktet mellom mote og kunst. Hver håndsydde pensel fremkaller verkene til kunstnerne som er hyllet av Louvre, og forvandler plagget til en levende metafor for kreativitet. Kombinasjonen av tyll og teksturen til penslene skaper en slående visuell effekt, et sted mellom et maleri og en tekstilskulptur.

Internettbrukerne ble vunnet over.

Bilder av Ester Expósito satte raskt fyr på sosiale medier, spesielt på Instagram, hvor skuespillerinnen delte flere bilder av antrekket sitt. Internettbrukere roste antrekkets dristighet og sofistikasjon, og noen kalte det «et kunstverk i seg selv». Mellom beundring, nysgjerrighet og inspirasjon utløste kjolen en skikkelig furore, noe som ytterligere bekreftet den unge skuespillerinnens status som et moteikon.

Ved å velge en kjole brodert med pensler til den store middagen på Louvre, forvandlet Ester Expósito antrekket sitt til en levende hyllest til kunstnerisk skapelse. Mer enn bare et klesplagg, hun gjorde et statement: en generasjon som forener kunst, modernitet og dristighet på verdens største kulturelle scener.

