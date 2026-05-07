«Et androgynt utseende»: stilen til denne franske modellen er splittende

Den franske modellen og skuespillerinnen Loli Bahia gjorde et slående opptreden på Met-gallaen i 2026 i et helsvart antrekk. Hun hadde på seg plisserte bukser med rette ben og en jakke med vide skuldre designet av Anthony Vaccarello. Et enkelt, men dristig valg som passet perfekt til kveldens tema, «Mote er kunst».

En sterk maskulin-feminin stil

Med denne silhuetten inspirert av herreklær, valgte Loli Bahia nok en gang en minimalistisk og svært strukturert stil. Blazeren, som bæres nesten rett mot huden, forsterket den overordnede grafiske effekten. I flere år har noen internettbrukere bemerket at hun har en «androgyn aura», en kommentar som ofte forbindes med ansiktstrekkene hennes, hårklippen hennes og også motevalgene hennes.

Et blikk som deler meninger

Meningene var delte på sosiale medier. Noen roste en «sterk, moderne og svært elegant silhuett», og mente at Loli Bahia «perfekt legemliggjør Saint Laurent-ånden». Andre var imidlertid mindre begeistret for stilen, og mente den var «for streng» eller «for diskré» for et arrangement som Met Gala. Denne kontrasten i meninger satte raskt næring til diskusjonene.

Til syvende og sist bør kvinners kropper og utseende aldri være gjenstand for offentlig debatt. Loli Bahia ville rett og slett kle seg slik til Met-gallaen, og det er hennes fulle rett. Hun søker ikke bekreftelse eller godkjenning fra fremmede på internett. Ved å dele antrekket sitt på Instagram-kontoen sin, fanger hun først og fremst minnet om en minneverdig kveld, tro mot stilen og personligheten sin.

Til syvende og sist beviste den franske modellen Loli Bahia med sin svarte dress at et utseende kan gjøre inntrykk uten nødvendigvis å være avhengig av det «spektakulære».