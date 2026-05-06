Som 35-åring fascinerer Margot Robbie i en glitrende gullkjole

På Met-gallaen i New York i 2026 snudde Margot Robbie nok en gang oppmerksomheten. Den australske skuespillerinnen og produsenten dukket opp i en skimrende gullkjole som umiddelbart trollbandt fotografene på de berømte trappene til Metropolitan Museum of Art.

En opptreden på Met-gallaen i 2026

Med denne elegante og strålende silhuetten bekreftet «Barbie»-stjernen sin status som et moteikon. Antrekket hennes, fullstendig dekket av skimrende detaljer, passet perfekt inn i den spektakulære atmosfæren på Met-gallaen, kjent for sitt dristige og kunstneriske utseende.

Et elegant antrekk før et uventet stilskifte. Etter å ha gjort inntrykk på den røde løperen, overrasket Margot Robbie alle med et mye mer avslappet valg til etterfesten. Ute med den sofistikerte kjolen: skuespillerinnen ble observert i løstsittende jeans kombinert med en enkel hvit t-skjorte. En uventet kontrast som raskt vant internettbrukernes oppmerksomhet. Selv i dette mer minimalistiske antrekket forble Margot Robbie tro mot sin sans for stil, og la til hæler og en paljettjakke for å gi et festlig preg til antrekket.

Utseende som inspirerer fansen

På sosiale medier roste mange brukere denne overgangen fra sofistikert til enkelhet. Noen satte spesielt pris på Margot Robbies valg av komfortable klær etter en så prestisjefylt begivenhet. Jeans som ligner på de stjernen bruker, opplever også en gjenoppblomstring i popularitet, og flere merker tilbyr nå vide ben inspirert av kjendisantrekk.

Fra gullkjolen på den røde løperen til det mer avslappede antrekket etter festen, har Margot Robbie nok en gang vist sin evne til å påvirke trender. Som et moteikon på den røde løperen så vel som i en mer avslappet stil, slutter Margot Robbie aldri å fascinere med hver av sine offentlige opptredener.