Ved å omfavne funksjonshemmingen sin, overrasker denne Met Gala-gjesten internettbrukere

Den amerikanske modellen Lauren Wasser, som har amputert kroppen dobbelt, gjorde et slående inntrykk på Met-gallaen i 2026. Hun valgte et gullfarget antrekk fra Prabal Gurung, perfekt i tråd med kveldens tema, «Mote er kunst». På den røde løperen hadde hun på seg et kort, todelt gullfarget antrekk. Et strålende og svært personlig antrekk som raskt fanget oppmerksomheten til både fotografer og internettbrukere.

Et utseende som feirer historien sin

Lauren Wasser er kjent for sin aktivisme rundt toksisk sjokksyndrom, etter å ha mistet høyrebenet i 2012 og deretter venstrebenet i 2018 på grunn av komplikasjoner. På Met Gala i 2026 prøvde hun ikke å skjule funksjonshemmingen sin. Tvert imot, hun innlemmet den i antrekket sitt med styrke og selvtillit, og forvandlet utseendet sitt til et sterkt budskap om selvtillit. Hennes gullfargede protesebein blandet seg sømløst inn i hennes helgyllede antrekk, fra den strukturerte blazeren til de matchende bermudashortsene, og skapte en nesten statuelignende effekt – kraftfull og selvsikker fra topp til tå.

En mye omtalt gyllen silhuett

For å fullføre antrekket sitt valgte Lauren Wasser flere smykker: lagdelte diamantkjeder, tykke ringer og en statement-klokke. Hun hadde også på seg en gullberet i det lange platinablonde håret. Den overordnede effekten var slående.

På sosiale medier roste mange brukere hennes tilstedeværelse, og mente at hun perfekt legemliggjorde ideen om at mote også kan være et middel for uttrykk og protest. Reaksjonene var overveldende positive etter Lauren Wassers opptreden på Met Gala i 2026. Mange brukere roste antrekket hennes som «kraftfullt», «inspirerende» og «nydelig», mens andre gratulerte modellen med selvtilliten hennes.

Ved å omfavne funksjonshemmingen sin i stedet for å viske den ut, gjorde Lauren Wasser et sterkt inntrykk. Opptredenen hennes tjente som en påminnelse om at den røde løperen ikke bare er en scene, men også et rom hvor visse individer kan formidle et viktig budskap. Med sitt gullfargede antrekk beviste hun at skjønnhet og stil ikke følger én standard. En kraftfull, inspirerende og anerkjent opptreden.