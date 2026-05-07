Ved å omfavne funksjonshemmingen sin, overrasker denne Met Gala-gjesten internettbrukere

Anaëlle G.
@laurenwasser / Instagram

Den amerikanske modellen Lauren Wasser, som har amputert kroppen dobbelt, gjorde et slående inntrykk på Met-gallaen i 2026. Hun valgte et gullfarget antrekk fra Prabal Gurung, perfekt i tråd med kveldens tema, «Mote er kunst». På den røde løperen hadde hun på seg et kort, todelt gullfarget antrekk. Et strålende og svært personlig antrekk som raskt fanget oppmerksomheten til både fotografer og internettbrukere.

Et utseende som feirer historien sin

Lauren Wasser er kjent for sin aktivisme rundt toksisk sjokksyndrom, etter å ha mistet høyrebenet i 2012 og deretter venstrebenet i 2018 på grunn av komplikasjoner. På Met Gala i 2026 prøvde hun ikke å skjule funksjonshemmingen sin. Tvert imot, hun innlemmet den i antrekket sitt med styrke og selvtillit, og forvandlet utseendet sitt til et sterkt budskap om selvtillit. Hennes gullfargede protesebein blandet seg sømløst inn i hennes helgyllede antrekk, fra den strukturerte blazeren til de matchende bermudashortsene, og skapte en nesten statuelignende effekt – kraftfull og selvsikker fra topp til tå.

En mye omtalt gyllen silhuett

For å fullføre antrekket sitt valgte Lauren Wasser flere smykker: lagdelte diamantkjeder, tykke ringer og en statement-klokke. Hun hadde også på seg en gullberet i det lange platinablonde håret. Den overordnede effekten var slående.

På sosiale medier roste mange brukere hennes tilstedeværelse, og mente at hun perfekt legemliggjorde ideen om at mote også kan være et middel for uttrykk og protest. Reaksjonene var overveldende positive etter Lauren Wassers opptreden på Met Gala i 2026. Mange brukere roste antrekket hennes som «kraftfullt», «inspirerende» og «nydelig», mens andre gratulerte modellen med selvtilliten hennes.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Lauren Wasser (@laurenwasser)

Ved å omfavne funksjonshemmingen sin i stedet for å viske den ut, gjorde Lauren Wasser et sterkt inntrykk. Opptredenen hennes tjente som en påminnelse om at den røde løperen ikke bare er en scene, men også et rom hvor visse individer kan formidle et viktig budskap. Med sitt gullfargede antrekk beviste hun at skjønnhet og stil ikke følger én standard. En kraftfull, inspirerende og anerkjent opptreden.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Nicole Kidman og datteren hennes var elegant kledd og gjorde et slående inntrykk.
Article suivant
«Et androgynt utseende»: stilen til denne franske modellen er splittende

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 37-åring tiltrekker denne amerikanske danseren seg alles øyne på stranden.

Noen innlegg skriker bare ferie, varm sand og frihet. Julianne Hough delte nettopp ett, og å si at...

Billie Eilish, som har Tourettes syndrom, fordømmer misoppfatninger om denne lidelsen.

Det er sjeldent å se en artist snakke med en slik oppriktighet om hverdagen sin. Billie Eilish gjorde...

Ved bassenget feirer denne brytestjernen sin nye status som to ganger mester.

WWE-bryteren Lola Vice, rett etter å ha vunnet dobbeltmesterskapet, nøt en solfylt pause ved et basseng i Miami,...

«Hun har ikke forandret seg»: Jessica Alba vekker reaksjoner med en ny selfie som 45-åring

Noen bilder taler for seg selv. Slik er tilfellet med det som ble lagt ut av Jessica Alba,...

«Et androgynt utseende»: stilen til denne franske modellen er splittende

Den franske modellen og skuespillerinnen Loli Bahia gjorde et slående opptreden på Met-gallaen i 2026 i et helsvart...

Nicole Kidman og datteren hennes var elegant kledd og gjorde et slående inntrykk.

Den australsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Nicole Kidman gjorde en slående opptreden på Met Gala i 2026, men...