Stilt overfor kritikk om utseendet sitt, er denne skuespillerinnens reaksjon overraskende.

Bare dager etter å ha blitt utsatt for kritikk på sosiale medier, gjorde Olivia Wilde en slående opptreden på Met Gala i New York i 2026. Den irsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren snudde hoder med en figur som absolutt ikke gikk ubemerket hen på den røde løperen til Metropolitan Museum of Art.

Et svar på kritikken

Denne opptredenen kommer etter en kontrovers rundt hennes deltakelse på San Francisco International Film Festival, hvor noen bilder av skuespillerinnen utløste kritikk av hennes fysiske utseende. Stilt overfor disse dommene valgte Olivia Wilde å svare med humor og selvironikk på sosiale medier.

Med henvisning til et bilde tatt med et fiskeøyeobjektiv sa hun: «Se, det er et fiskeøyeobjektiv. Og jeg innrømmer: var det min beste vinkel? Mitt beste utseende? Nei. Nei, det er et overraskende bilde.» I stedet for å fyre opp under kontroversen, så skuespillerinnen ut til å foretrekke en lettsindig tilnærming, en holdning som ble hyllet av mange på nettet.

Et antrekk i tråd med temaet for Met-gallaen i 2026

Met-gallaen i 2026 feiret forbindelsen mellom mote og kunst i år gjennom utstillingen «Costume Art». Den offisielle kleskoden, «Fashion Is Art», inviterte kjendiser til å forvandle antrekkene sine til ekte visuelle kunstverk. Med sin strukturerte kjole og silhuett inspirert av historiske kostymer, gjenskapt på en moderne måte, legemliggjorde Olivia Wilde denne kunstneriske ånden perfekt. Allerede før ankomsten delte skuespillerinnen et snev av humor på Instagram: «Forbereder seg mentalt til Met ved å øve på å aldri sette seg ned og aldri trenge å gå på do.»

Et utseende som har blitt mye kommentert

På sosiale medier roste mange brukere selvtilliten og elegansen til regissøren av «Don't Worry Darling». Flere kommentarer fremhevet også valget hennes om å svare på kritikk med humor snarere enn aggresjon. Olivia Wilde, som allerede deltok på Met Gala i 2023 i en hvit kjole utsmykket med gullbroderi, fortsetter å skape overskrifter like mye for sine klesvalg som for sin håndtering av medieoppmerksomhet.

Ved å opptre på Met Gala sendte Olivia Wilde et budskap som resonnerte dypt hos fansen hennes. Med selvironikk, selvtillit og en sans for stil beviste hun at hun foretrekker å svare på negative kommentarer med humor og eleganse fremfor kontrovers.