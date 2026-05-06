Stilt overfor kritikk om utseendet sitt, er denne skuespillerinnens reaksjon overraskende.

Léa Michel
@oliviawilde / Instagram

Bare dager etter å ha blitt utsatt for kritikk på sosiale medier, gjorde Olivia Wilde en slående opptreden på Met Gala i New York i 2026. Den irsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren snudde hoder med en figur som absolutt ikke gikk ubemerket hen på den røde løperen til Metropolitan Museum of Art.

Et svar på kritikken

Denne opptredenen kommer etter en kontrovers rundt hennes deltakelse på San Francisco International Film Festival, hvor noen bilder av skuespillerinnen utløste kritikk av hennes fysiske utseende. Stilt overfor disse dommene valgte Olivia Wilde å svare med humor og selvironikk på sosiale medier.

Med henvisning til et bilde tatt med et fiskeøyeobjektiv sa hun: «Se, det er et fiskeøyeobjektiv. Og jeg innrømmer: var det min beste vinkel? Mitt beste utseende? Nei. Nei, det er et overraskende bilde.» I stedet for å fyre opp under kontroversen, så skuespillerinnen ut til å foretrekke en lettsindig tilnærming, en holdning som ble hyllet av mange på nettet.

Et antrekk i tråd med temaet for Met-gallaen i 2026

Met-gallaen i 2026 feiret forbindelsen mellom mote og kunst i år gjennom utstillingen «Costume Art». Den offisielle kleskoden, «Fashion Is Art», inviterte kjendiser til å forvandle antrekkene sine til ekte visuelle kunstverk. Med sin strukturerte kjole og silhuett inspirert av historiske kostymer, gjenskapt på en moderne måte, legemliggjorde Olivia Wilde denne kunstneriske ånden perfekt. Allerede før ankomsten delte skuespillerinnen et snev av humor på Instagram: «Forbereder seg mentalt til Met ved å øve på å aldri sette seg ned og aldri trenge å gå på do.»

Et utseende som har blitt mye kommentert

På sosiale medier roste mange brukere selvtilliten og elegansen til regissøren av «Don't Worry Darling». Flere kommentarer fremhevet også valget hennes om å svare på kritikk med humor snarere enn aggresjon. Olivia Wilde, som allerede deltok på Met Gala i 2023 i en hvit kjole utsmykket med gullbroderi, fortsetter å skape overskrifter like mye for sine klesvalg som for sin håndtering av medieoppmerksomhet.

Ved å opptre på Met Gala sendte Olivia Wilde et budskap som resonnerte dypt hos fansen hennes. Med selvironikk, selvtillit og en sans for stil beviste hun at hun foretrekker å svare på negative kommentarer med humor og eleganse fremfor kontrovers.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Som 35-åring fascinerer Margot Robbie i en glitrende gullkjole
Article suivant
«En fantastisk kvinne»: 76 år gammel viser hun frem figuren sin på den røde løperen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«En fantastisk kvinne»: 76 år gammel viser hun frem figuren sin på den røde løperen

Den kinesisk-amerikanske motedesigneren Vera Wang snudde nok en gang oppmerksomheten på Met-gallaen i 2026. Som 76-åring dukket hun...

Som 35-åring fascinerer Margot Robbie i en glitrende gullkjole

På Met-gallaen i New York i 2026 snudde Margot Robbie nok en gang oppmerksomheten. Den australske skuespillerinnen og...

I en «ukonvensjonell» kjole fanger denne atleten alles oppmerksomhet.

Met-gallaen i 2026 bød nok en gang på en rekke spektakulære antrekk, men én gjest fanget spesielt alles...

Som 45-åring deler skuespillerinnen Jessica Alba drømmende bilder fra en båt.

Den amerikanske skuespillerinnen og gründeren Jessica Alba feiret sin 45-årsdag slik hun lever – intenst og uten hemninger....

I vannet fengsler modellen Candice Swanepoel i fortryllende setting.

«Møtte månen fra den andre siden» – det var med denne poetiske bildeteksten at modellen Candice Swanepoel, kjent...

«For en likhet!»: Modell Adriana Lima deler et bilde med døtrene sine

Den brasilianske modellen Adriana Lima har vært i søkelyset i over 25 år. Denne gangen delte hun et...