I en «ukonvensjonell» kjole fanger denne atleten alles oppmerksomhet.

Met-gallaen i 2026 bød nok en gang på en rekke spektakulære antrekk, men én gjest fanget spesielt alles oppmerksomhet i år. Freestyle-skiløperen og olympiske mesteren Eileen Gu dukket opp i en fantastisk og innovativ kreasjon, noe som skapte skikkelig oppstyr på den røde løperen.

En kjole som «kommer til liv»

Den kinesisk-amerikanske atleten paraderte ikke bare foran fotografene; hun forvandlet utseendet sitt til et ekte performancekunstverk. Kjolen hennes, designet av Iris van Herpen, virket bokstavelig talt levendegjort av bevegelsene hennes. Mens hun gikk, slapp delikate bobler ut av plagget.

Dette spektakulære plagget inneholdt 15 000 glassbobler som var omhyggelig integrert i kjolen. Det skal ha vært behov for mer enn 2550 arbeidstimer for å designe dette plagget, som hadde en skjult mekanisme for kontinuerlig å produsere bobler.

Et blikk som ble hyllet av mange

Reaksjonene på sosiale medier var raske. Mange brukere roste kreasjonen som «oppfinnsom», «magisk» og «ekstraordinær». Med denne spektakulære opptredenen lyktes Eileen Gu i å forvandle mote til en ekte liveopptreden.

Ved å velge en kjole som var både teknologisk, poetisk og spektakulær, legemliggjorde Eileen Gu perfekt Met-gallaens ånd. Hennes «utenom det vanlige» antrekk vakte ikke bare oppmerksomhet, men fungerte også som en påminnelse om at mote kan bli et sant felt for kunstnerisk eksperimentering.

Léa Michel
