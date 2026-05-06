«En fantastisk kvinne»: 76 år gammel viser hun frem figuren sin på den røde løperen

Den kinesisk-amerikanske motedesigneren Vera Wang snudde nok en gang oppmerksomheten på Met-gallaen i 2026. Som 76-åring dukket hun opp på den røde løperen i et svart antrekk av sitt eget design, tro mot hennes signaturstil. Opptredenen hennes vakte raskt reaksjoner på nettet.

Et antrekk som «fremhever figuren hennes»

For denne kvelden dedikert til forbindelsen mellom mote og kunst, valgte Vera Wang en svært strukturert svart kjole. Plagget besto av et skjørt med lav midje, festet til en høy halsutringning, med en svart bandeau-kjole under og puffermer. Dette snittet fremhevet figuren hennes, spesielt bysten og armene. På den røde løperen turte hun å bruke et dristig antrekk, «tenkt som en ekte demonstrasjon av stil».

En kreasjon inspirert av motehistorien

Vera Wangs antrekk var inspirert av designeren Rudi Gernreich, kjent for sine banebrytende silhuetter. Chokeren som designeren hadde på seg var faktisk en av hans kreasjoner. Kjolen refererte også til en av hans ikoniske badedrakter fra 1970-tallet, som nå er en del av Metropolitan Museum of Arts samling.

Mote har ingen aldersgrense.

Dette antrekket resonnerte spesielt med internettbrukere fordi det sendte et enkelt budskap: mote har ingen aldersgrense. Som 76-åring viste Vera Wang at det er mulig å bruke et sterkt og personlig antrekk uten å være begrenset av forventningene som ofte stilles til kvinner når de blir eldre. Utseendet hennes ble hyllet av denne grunn. Mange så henne som en fri, selvsikker og inspirerende kvinne. I kommentarene skrev flere personer blant annet «en fantastisk kvinne».

Meningene var imidlertid ikke enstemmige. Noen internettbrukere kritiserte utseendet hennes, mente hun var «for tynn» og sa at hun «ikke så ut til å være på alderen sin», noe som tydet på at hun kanskje hadde gjennomgått kosmetisk kirurgi. Andre utvidet debatten og pekte på Met Gala som «enda et eksempel på glorifiseringen av svært tynne, til og med avmagrede, kropper», og fordømte en vedvarende kultur av tynnhet og manet til bekymring.

Kort sagt, Vera Wang har vist seg å være en viktig figur innen mote. Hennes opptreden på Met Gala i 2026 er en påminnelse om at stil verken avhenger av alder eller konvensjoner, men fremfor alt av selvtilliten man bruker et antrekk med.