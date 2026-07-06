Malia Obama gjorde et slående opptreden i en stilig grå blazer.

Den amerikanske filmskaperen Malia Obama, eldste datter av USAs 44. president Barack Obama og Michelle Robinson-Obama, gjorde nylig en sjelden offentlig opptreden i Chicago. Hun deltok på innvielsen av Obama Presidential Center sammen med søsteren Sasha og foreldrene hennes, Barack og Michelle Obama.

Et elegant og minimalistisk grått ensemble

Arrangementet markerte den offisielle åpningen av Obama Presidential Center, et viktig øyeblikk for Obama-familien. Til denne utflukten valgte Malia Obama en lysegrå blazer med dyp V-hals, kombinert med et mørkegrått miniskjørt. Hun fullførte antrekket sitt med matchende pumps med spiss tå, noe som skapte et spesielt elegant monokromatisk antrekk.

På skjønnhetsfronten lot Malia Obama sine lange, kobberfargede flettene ramme inn ansiktet sitt, stylet med en midtskille. Et utseende som var både moderne og avslappet, tro mot hennes signaturstil. Søsteren hennes, Sasha, valgte derimot en hvit kjole uten skuldre, med belte i livet og store øredobber.

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En karriere bak kameraet som fortsetter

I flere år har Malia Obama viet seg til filmskaping. I januar 2024 presenterte hun «The Heart» på Sundance Film Festival. Kortfilmen følger en mann som sliter med tapet av moren sin og utforsker temaer som tapte gjenstander, ensomhet, tilgivelse og anger. Filmen ble deretter vist på Deauville American Film Festival, hvor den mottok den første Young Spirit Award i festivalens historie. Gjennom sine prosjekter skaper Barack og Michelle Obamas eldste datter gradvis sin egen kunstneriske vei, langt fra rampelyset som fulgte barndommen hennes i Det hvite hus.

Malia Obama, som sjelden blir sett på offentlige arrangementer, gjorde et slående inntrykk ved innvielsen av Obama Presidential Center. Med sitt sofistikerte grå antrekk og diskrete tilstedeværelse bekreftet hun sin forkjærlighet for elegante silhuetter samtidig som hun fortsatte karrieren i filmbransjen, langt fra mediemasen.