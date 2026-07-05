Lindsay Lohan og partneren hennes deler bilder som har skapt mange reaksjoner.

Den amerikanske skuespillerinnen Lindsay Lohan ga fansen sin et sjeldent glimt inn i familielivet. For å markere ektemannen Bader Shammas' 40-årsdag delte hun en serie personlige bilder på Instagram, ledsaget av en rørende melding. Dette intime innlegget resonnerte sterkt hos følgerne hennes, som ikke er vant til å se henne dele et slikt glimt inn i hverdagen sin.

En kjærlig hyllest til ektemannen

For å feire ektemannens bursdag la Lindsay Lohan ut en hjertevarm melding. «Gratulerer med dagen til min favorittperson. Du er en fantastisk ektemann, den mest kjærlige faren og den typen venn alle drømmer om å ha», skrev skuespillerinnen. Hun takket også Bader Shammas for livet de har bygget sammen, og roste gleden han bringer til sønnen deres hver dag. «Jeg elsker deg uendelig mye», avsluttet hun.

Et sjeldent glimt inn i familielivet hennes

Publikasjonen, som er satt sammen av bilder og videoer, gir glimt av ømme familieøyeblikk mellom paret og deres lille sønn. På et av bildene poserer Lindsay Lohan kjærlig, med hodet hvilende på ektemannens skulder. Andre bilder fanger rett og slett den søte hverdagen deres. Dette er sjeldne øyeblikk som Lindsay Lohan deler sparsomt.

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Et liv borte fra rampelyset i Dubai

Grunnen til at disse bildene resonnerte så sterkt, er at Lindsay Lohan beskytter privatlivet sitt nøye. Etter å ha bodd i Dubai siden 2014, har hun bygget opp en mer fredelig tilværelse der, langt fra Hollywoods kjas og mas. Hun har ofte snakket om et «svært normalt» liv i byen, hvor hun setter pris på å kunne skjerme familien sin fra medienes søkelys. Hun giftet seg med produsent Bader Shammas i 2022, og ble mor året etter.

Fans ble flyttet.

Ikke overraskende rørte dette intime glimtet internettbrukerne. Mange roste oppriktigheten i meldingen og den tydelige gleden som strømmet ut fra bildene. Ved å dele et stykke fra privatlivet sitt i ett enkelt innlegg, ga Lindsay Lohan fansen et verdifullt glimt inn i oppfyllelsen hun har funnet utenfor rampelyset.

Med denne hyllesten til ektemannen bekrefter Lindsay Lohan balansen hun har oppnådd mellom karriere og familieliv. Diskret, men synlig tilfreds, beviser skuespillerinnen at hun har funnet en form for ro i Dubai – en ro hun valgte å dele med fansen sin i et innlegg.