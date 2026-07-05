Med sin vintage blomsterkjole gjorde Olivia Dean et slående inntrykk.

Fabienne Ba.
@oliviadeano / Instagram

Den britiske sangeren og låtskriveren Olivia Dean gledet nok en gang fansen sin i Paris. Hun forlot en konsert i den franske hovedstaden og delte et bilde av seg selv i en vintage Chanel-kjole med blomstertrykk, noe som garantert fikk folk til å snu seg.

En parisisk konsert som endte med stil

Det var etter en konsert i den franske hovedstaden at Olivia Dean delte sitt siste stilige utseende. Hun er for tiden på verdensturné og benyttet seg av tiden i Paris til å gi en opptreden som hennes franske fans har ventet ivrig på. Dagen etter showet la hun ut en avskjedsmelding til hovedstaden på Instagram-kontoen sin, ledsaget av et bilde som umiddelbart resonnerte med følgerne hennes. «God natt Paris!! Tusen takk», skrev hun til bildet, og la til en lotusblomst-emoji og en omtale av Chanel og selskapets kunstneriske leder, Matthieu Blazy.

En vintage-inspirert Chanel-kjole

For denne anledningen valgte Olivia Dean et Chanel-plagg, som utstråler en utpreget vintage- og romantisk ånd. Kjolen, med blomstertrykk, illustrerer perfekt det stilistiske universet sangerinnen har dyrket i flere sesonger: en blanding av mykhet og referanser til silhuetter fra tidligere tiår. Denne tilnærmingen minner om hennes sceneestetikk, ofte beskrevet som en hyllest til kvinnene på 1960- og 70-tallet. Denne stilistiske konsistensen bidrar til å gjøre henne til en av de mest etterlengtede britiske artistene i moteverdenen.

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En langvarig forbindelse med House of Chanel

Valget av en Chanel-kreasjon er ingen tilfeldighet. Olivia Dean har vært en del av det franske motehusets innflytelsessfære siden 2023, da hun deltok på merkets vårvisning av haute couture. Siden juni 2024 har sangeren vært blant husets offisielle ambassadører og venner, og har gjort en rekke opptredener i kreasjoner designet av Chanel-teamene. Denne lojaliteten er langvarig og går langt utover enkle "kommersielle partnerskap": Olivia Dean har smidd en genuin kreativ forbindelse med huset, spesielt siden Matthieu Blazy tok over som kunstnerisk leder.

Med sin vintage blomstrete Chanel-kjole, sin suksessrike parisiske konsert og sin ømme hyllest til det franske motehuset, leverte Olivia Dean en av sine mest minneverdige parisiske opptredener. Det demonstrerte hennes evne til å sømløst blande sin musikalske karriere og moteidentitet. Og det viser at partnerskapet hennes med Chanel og Matthieu Blazy utvilsomt vil fortsette å produsere stilige øyeblikk, scene etter scene.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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