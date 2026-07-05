Som 51-åring vekker Eva Longoria oppsikt i en glitrende kjole.

Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Eva Longoria skapte furore ved å vise frem et av sine vakreste antrekk: en skimrende gullkjole fra Carolina Herrera, som hun allerede hadde på seg tidligere i år på filmfestivalen i Cannes. Et «lite gyllent øyeblikk», med hennes ord.

En gyllen kjole

For anledningen valgte Eva Longoria en stroppeløs, søyleformet kjole som var helt dekket av delikate gullutsmykninger og perler, noe som skapte en «flytende metall»-effekt fra topp til bunn. V-halsen ga et snev av dristighet til denne ellers elegante silhuetten. Et spektakulært plagg som ga denne allerede anerkjente modellen et nytt øyeblikk i rampelyset.

En «gammel Hollywood»-eleganse

Tro mot stilen sin, løftet Eva Longoria denne kjolen med et utseende resolutt inspirert av «gamle Hollywood». Kjent for sin smak for tidløse silhuetter, beviste hun nok en gang at hun mestrer kunsten å stå på den røde løperen. Noen kjoler, som denne, er rett og slett for vakre til å bare brukes én gang – og Eva Longoria forstår dette perfekt.

Nøye utvalgt tilbehør

For å fullføre antrekket valgte skuespillerinnen delikate metalliske sandaler med stropper, som perfekt matchet kjolens gullglans. Hun la til dinglende diamantøredobber og, på noen bilder, store solbriller for et preg av både elegant og avslappet stil. Når det gjelder hennes vakre utseende, fullførte det brune håret i myke bølger, de solkyssede kinnbeina og de matte, nude leppene dette harmoniske ensemblet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Et «gyllent øyeblikk» hyllet av fansen

Ved å dele disse bildene på Instagram skrev Eva Longoria ganske enkelt: «Tilbakeblikk til dette lille gylne øyeblikket.» En enkel bildetekst som var nok til å utløse en flom av komplimenter. I kommentarene roste brukerne den tidløse elegansen til dette antrekket, noe som bekreftet Eva Longorias status som et av dagens ledende moteikoner. Kjent for sin rolle i «Frustrerte fruer» og for tiden med i «Only Murders in the Building», beviser Eva Longoria at hennes innflytelse strekker seg langt utover den lille skjermen.

Med denne skimrende gullkjolen gjorde Eva Longoria et blendende, men likevel perfekt balansert opptreden. Ikke overraskende gledet dette fansen hennes, som alltid er imponert over klesvalgene hennes.