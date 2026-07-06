Emily Ratajkowski skapte furore i en rød nettingkjole

Fabienne Ba.
@emrata / Instagram

Den amerikanske modellen, skuespillerinnen og forfatteren Emily Ratajkowski har nok en gang fått folk til å vekke oppmerksomhet på Instagram. Hun delte flere bilder og videoer der hun har på seg en rød nettingkjole.

Emily Ratajkowski valgte en spektakulær rød kjole

Emily Ratajkowski delte nylig en karusell på Instagram med en lang, knallrød nettingkjole med lange ermer og åpen rygg. Silhuetten gjenspeiler hennes signaturstil perfekt. For å fullføre antrekket hadde hun det brune håret løst og valgte en lysende sminke, fremhevet av en nude-rosa leppestift.

En liten skrekk fanget på video

En av videoene som er lagt ut viser et uventet øyeblikk. Mens hun poserte foran et solrikt landskap, holdt Emily Ratajkowski på å miste balansen. Heldigvis kom hun raskt tilbake på beina ved å gripe tak i et rekkverk. Dette lille uhellet hindret ikke internettbrukere i å fokusere på utseendet hennes, som fikk betydelig oppmerksomhet.

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Et innlegg delt av offbrand (@sekhencal)

Internettbrukere er sjarmert

Entusiastiske kommentarer strømmet raskt inn i innlegget. Mange fans roste Emily Ratajkowskis skjønnhet og elegansen i antrekket hennes. I løpet av timer etter at det ble publisert, hadde karusellen allerede fått nesten 300 000 likerklikk. Emily Ratajkowski er svært aktiv på sosiale medier og deler jevnlig antrekket og hverdagsøyeblikkene sine, til stor glede for følgerne sine.

Med sitt elegante og stilige utseende skapte Emily Ratajkowski nok en gang furore på Instagram. Den røde nettingkjolen hennes trollbandt fansen, som raskt uttrykte sin beundring i kommentarfeltet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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