I en kjole med lårhøy splitt trollbinder Bella Thorne internettbrukere med sitt nyeste antrekk.

Anaëlle G.
@bellathorne / Instagram

For å feire bursdagen sin delte den amerikanske skuespillerinnen Bella Thorne en karusell med bilder på Instagram, kledd i en elegant kjole med splitt. Et antrekk som umiddelbart vant over følgerne hennes.

En lang sjokoladefarget kjole med splitt

For kvelden hadde Bella Thorne på seg en lang, ermeløs kjole i en dyp sjokoladefarge. Den gulvlange kjolen hadde en høy splitt som ga silhuetten bevegelse. Halsutringningen, utsmykket med intrikat utskårne knapper, ga et snev av luksus til helhetsantrekket.

Nøye utvalgt tilbehør

For å komplementere denne kjolen valgte Bella Thorne hudfargede pumps, metalliske armbånd og flere ringer for et avgjort elegant preg. Når det gjelder hennes vakre utseende, fullførte håret hennes i myke krøller og den strålende, ferskenhudede sminken dette polerte utseendet perfekt. Et harmonisk ensemble, omhyggelig planlagt ned til minste detalj.

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Et antrekk designet til bursdagen hennes

Denne opptredenen var en del av en festlig anledning. I bildeteksten til innlegget sitt skrev Bella Thorne humoristisk: «En bursdagsfest hater å se oss ankomme», noe som bekreftet kveldens gledesfylte natur. Bella Thorne delte også flere intime øyeblikk med forloveden sin, Mark Emms, og ga denne bildeserien et personlig preg.

Fansen er sjarmert

Ikke overraskende utløste dette antrekket en bølge av entusiastiske reaksjoner. Mange internettbrukere roste Bella Thornes eleganse og selvtillit, tro mot hennes stilsans. For mange er dette antrekket blant hennes beste de siste månedene. Bella Thorne, en fast bruker når det gjelder å sette et statement, bekrefter nok en gang sin forkjærlighet for sofistikerte klær.

Med denne sjokoladefargede kjolen med en lårhøy splitt gjorde Bella Thorne et opptreden som var både elegant og festlig. Ikke overraskende gledet dette fansen hennes.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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