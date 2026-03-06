Som 60-åring overrasker Brooke Shields med et bohemsk utseende

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Brooke Shields imponerte Chloé på første rad under sin første moteuke i Paris i år. «Pretty Baby»-ikonet forvandlet seg til den ultimate «Chloé-jenta», og gjorde et stilig skifte mot urban bohem som skapte furore.

Bohemsk eleganse

For høst/vinter 2026/2027-visningen av prêt-à-porter hadde Brooke Shields på seg en av merkets signaturløse og flagrende «bølgende kapper», kombinert med et plissert sløyfeskjørt. Denne bohemsk-moderne duoen stod i skarp kontrast til hennes tidløse klassiske stil, og blandet lette teksturer og luftige volum som er typisk for huset.

I hjertet av stjernenes første rad

Brooke Shields satt på første rad sammen med Olivia Rodrigo og Oprah Winfrey og utstrålte selvtillit. Som 60-åring legemliggjør hun den «moderne» kvinnen: frilynt, sofistikert, med volum og tekstur samtidig som hun viser frem naturlig eleganse.

En dristig og stilig vending

Langt fra de rette kjolene hun vanligvis foretrekker, markerer denne bohemske stilen en dristig oppfriskning. Overdimensjonert kappe, strukturert skjørt, bølget hår: Brooke Shields beviser at du i alle aldre kan gjenoppfinne garderoben din med stil, tro mot Chloés uanstrengte DNA.

Med sin bohemske Chloé-kappe gjorde Brooke Shields et mesterlig parisisk opptreden. Som 60-åring redefinerte hun den såkalte «Chloé-jenta» for den modne alderen, og minnet oss om at ekte stil fødes av selvtillit – og litt syhjelp!