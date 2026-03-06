Som 60-åring overrasker Brooke Shields med et bohemsk utseende

Anaëlle G.
@brookeshields/Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Brooke Shields imponerte Chloé på første rad under sin første moteuke i Paris i år. «Pretty Baby»-ikonet forvandlet seg til den ultimate «Chloé-jenta», og gjorde et stilig skifte mot urban bohem som skapte furore.

Bohemsk eleganse

For høst/vinter 2026/2027-visningen av prêt-à-porter hadde Brooke Shields på seg en av merkets signaturløse og flagrende «bølgende kapper», kombinert med et plissert sløyfeskjørt. Denne bohemsk-moderne duoen stod i skarp kontrast til hennes tidløse klassiske stil, og blandet lette teksturer og luftige volum som er typisk for huset.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Brooke Shields (@brookeshields)

I hjertet av stjernenes første rad

Brooke Shields satt på første rad sammen med Olivia Rodrigo og Oprah Winfrey og utstrålte selvtillit. Som 60-åring legemliggjør hun den «moderne» kvinnen: frilynt, sofistikert, med volum og tekstur samtidig som hun viser frem naturlig eleganse.

En dristig og stilig vending

Langt fra de rette kjolene hun vanligvis foretrekker, markerer denne bohemske stilen en dristig oppfriskning. Overdimensjonert kappe, strukturert skjørt, bølget hår: Brooke Shields beviser at du i alle aldre kan gjenoppfinne garderoben din med stil, tro mot Chloés uanstrengte DNA.

Med sin bohemske Chloé-kappe gjorde Brooke Shields et mesterlig parisisk opptreden. Som 60-åring redefinerte hun den såkalte «Chloé-jenta» for den modne alderen, og minnet oss om at ekte stil fødes av selvtillit – og litt syhjelp!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Sangerinnen Rosalía kommer med en uventet uttalelse om sin type mann

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sangerinnen Rosalía kommer med en uventet uttalelse om sin type mann

Under et Spotify-intervju i Buenos Aires slapp den spanske sangeren, låtskriveren, musikeren, produsenten og skuespillerinnen Rosalía en bombe...

Elegansen til denne britiske modellen er fengslende i Paris

Den britiske modellen og skuespillerinnen Rosie Huntington-Whiteley har fengslet Instagram fra den franske hovedstaden. Fotokarusellen hennes, med den...

Denne Formel 1-føreren deler bilder fra bryllupet sitt og rører fansen

Ferrari-stjernen Charles Leclerc har avslørt detaljene bak kulissene om sitt «hemmelige» borgerlige bryllup med Alexandra Saint Mleux, og...

«Jeg føler meg heldig»: Denne toppmodellen deler hverdagen sin som mamma

Den brasilianske supermodellen Gisele Bündchen, som lenge har vært assosiert med catwalken og internasjonale kampanjer, snakker nå om...

Med «diskokrøller» overrasker Jessica Alba i en 1970-tallsinspirert kjole.

Jessica Alba gjør en triumferende comeback til retro-estetikken med en Instagram-"bildedump" som gjenopplevde syttitallet. Langt fra sin vanlige...

«Katter er ikke vennlige dyr»: denne sangerens uttalelser skaper kontrovers

Den amerikanske rapperen Doechii startet nylig et skuddveksling på Threads ved å si rett ut at katter «ikke...