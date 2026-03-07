«Det er din kropp»: Amanda Seyfried støtter Sydney Sweeney mot kritikk av figuren hennes.

Anaëlle G.
@instagram/Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen, modellen og sangeren Amanda Seyfried har forsvart sin medspiller, skuespillerinnen og produsenten Sydney Sweeney, i «The Housekeeper», mot den konstante kritikken hun møter for utseendet sitt. I serien «Clique » roste Seyfried Sweeneys selvtillit i å omfavne kurvene sine.

Et sterkt budskap mot kroppsskam

Da Amanda Seyfried ble spurt om den tilbakevendende kritikken mot Sydney Sweeney («Euphoria», «White Lotus»), uttalte hun: «Når jeg ser henne, virker hun helt komfortabel i sin egen hud, og jeg føler at hun feirer sin egen kropp. Hun er en kvinne som feirer kroppen sin på en helt sunn og vakker måte.» Skuespillerinnen forklarte til og med at hun råder datteren sin: «Det er din kropp, du har kontroll over den. Den er vakker uansett hva, så hvis du vil vise den frem, så kjør på. Det er det Sydney gjør.»

Sydney Sweeney, et hovedmål for kritikk

Sydney Sweeney, gjennombruddsstjernen fra «Euphoria» og «All But You», gjør et plask med hver opptreden, men får også sexistiske kommentarer om utringningen sin. Amanda Seyfried fremhever talentet og motstandskraften sin i møte med dette giftige presset.

Med sin tale «It's Your Body» gir Amanda Seyfried en sterk søsterlig støtte til Sydney Sweeney. Ved å blande humor og et budskap om myndiggjøring, minner hun oss om at det å bruke klær som fremhever dekolletéen eller kroppen ikke er en provokasjon, men en grunnleggende rettighet. Denne skuespillerinneduoen inspirerer oss med sin solidaritet.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Som 60-åring overrasker Brooke Shields med et bohemsk utseende

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 60-åring overrasker Brooke Shields med et bohemsk utseende

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Brooke Shields imponerte Chloé på første rad under sin første moteuke i Paris...

Sangerinnen Rosalía kommer med en uventet uttalelse om sin type mann

Under et Spotify-intervju i Buenos Aires slapp den spanske sangeren, låtskriveren, musikeren, produsenten og skuespillerinnen Rosalía en bombe...

Elegansen til denne britiske modellen er fengslende i Paris

Den britiske modellen og skuespillerinnen Rosie Huntington-Whiteley har fengslet Instagram fra den franske hovedstaden. Fotokarusellen hennes, med den...

Denne Formel 1-føreren deler bilder fra bryllupet sitt og rører fansen

Ferrari-stjernen Charles Leclerc har avslørt detaljene bak kulissene om sitt «hemmelige» borgerlige bryllup med Alexandra Saint Mleux, og...

«Jeg føler meg heldig»: Denne toppmodellen deler hverdagen sin som mamma

Den brasilianske supermodellen Gisele Bündchen, som lenge har vært assosiert med catwalken og internasjonale kampanjer, snakker nå om...

Med «diskokrøller» overrasker Jessica Alba i en 1970-tallsinspirert kjole.

Jessica Alba gjør en triumferende comeback til retro-estetikken med en Instagram-"bildedump" som gjenopplevde syttitallet. Langt fra sin vanlige...