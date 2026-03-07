«Det er din kropp»: Amanda Seyfried støtter Sydney Sweeney mot kritikk av figuren hennes.

Den amerikanske skuespillerinnen, modellen og sangeren Amanda Seyfried har forsvart sin medspiller, skuespillerinnen og produsenten Sydney Sweeney, i «The Housekeeper», mot den konstante kritikken hun møter for utseendet sitt. I serien «Clique » roste Seyfried Sweeneys selvtillit i å omfavne kurvene sine.

Et sterkt budskap mot kroppsskam

Da Amanda Seyfried ble spurt om den tilbakevendende kritikken mot Sydney Sweeney («Euphoria», «White Lotus»), uttalte hun: «Når jeg ser henne, virker hun helt komfortabel i sin egen hud, og jeg føler at hun feirer sin egen kropp. Hun er en kvinne som feirer kroppen sin på en helt sunn og vakker måte.» Skuespillerinnen forklarte til og med at hun råder datteren sin: «Det er din kropp, du har kontroll over den. Den er vakker uansett hva, så hvis du vil vise den frem, så kjør på. Det er det Sydney gjør.»

Sydney Sweeney, et hovedmål for kritikk

Sydney Sweeney, gjennombruddsstjernen fra «Euphoria» og «All But You», gjør et plask med hver opptreden, men får også sexistiske kommentarer om utringningen sin. Amanda Seyfried fremhever talentet og motstandskraften sin i møte med dette giftige presset.

Med sin tale «It's Your Body» gir Amanda Seyfried en sterk søsterlig støtte til Sydney Sweeney. Ved å blande humor og et budskap om myndiggjøring, minner hun oss om at det å bruke klær som fremhever dekolletéen eller kroppen ikke er en provokasjon, men en grunnleggende rettighet. Denne skuespillerinneduoen inspirerer oss med sin solidaritet.