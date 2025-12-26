Eva Longoria overrasker med et 2000-tallsinspirert juleantrekk

Eva Longoria beviser nok en gang at hun er et stil- og skjønnhetsikon. Til høytiden overrasket den amerikanske skuespillerinnen alle ved å avduke et retro-antrekk, verdig de mest glamorøse festene på begynnelsen av 2000-tallet.

Tilbake til Y2K-årene

På Instagram-kontoen sin ønsket «Frustrerte fruer»-stjernen sine 10,8 millioner følgere en god jul i en serie glitrende bilder fra en L'Oréal Paris-fotografering. Borte er den korte boben hun nylig hadde: Eva Longoria har returnert til langt hår, som faller ned til midten av ryggen. For denne hårforvandlingen omfavnet hun den berømte «bumpit» – den voluminøse frisyren som er så typisk for 2000-tallet og popularisert av den amerikanske skuespillerinnen, modellen og sangeren Lindsay Lohan, samt den amerikanske sangeren og låtskriveren Beyoncé.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Eva Longoria Baston (@evalongoria)

En glitrende kjole for en umiddelbar «wow»-effekt

For å fullføre dette stilistiske tilbakeblikket valgte Eva en ultraglamorøs aftenkjole: en rosa kreasjon med flytende glans og en havfrue-silhuett. Denne kjolen, laget av et skimrende stoff som minner om smeltet metall, omfavner figuren hennes perfekt før den subtilt faller ut på gulvet. Et par Christian Louboutin-sandaler med hæl og diamantøreringer setter prikken over i-en til dette festlige antrekket.

En strålende skjønnhetsbehandling

Til sminken valgte Eva Longoria en livlig rød leppestift og en varmfarget matt øyenskygge inspirert av solnedganger. Øynene hennes, definert med svart eyeliner og perfekt utspridde vipper, står i vakker kontrast til den solkyssede huden og ferskenrøde rougen. Den overordnede effekten skaper et strålende ansikt, perfekt i tråd med julestemningen.

Med denne stilen blander Eva Longoria moderne eleganse med dristigheten fra Y2K-stilen. Ved å bringe denne ikoniske frisyren tilbake i rampelyset, fremkaller hun gullalderen til den røde løperen på 2000-tallet, samtidig som hun gir sminken sin et sofistikert, moderne preg. Det er en perfekt demonstrasjon av hvordan tidligere trender, i de rette hendene, kan bli essensielle deler av nåtiden.