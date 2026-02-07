Search here...

Margot Robbie gjenopplevde en moteklassiker med moderne eleganse

Tatiana Richard
Extrait Margot Robbie dans « Le loup de Wall Street »

Margot Robbie har nok en gang fanget oppmerksomheten til motefans ved å trekke på stilhistorien for å skape et antrekk som blander fortid og nåtid. På arrangementer knyttet til filmen «Wuthering Heights» valgte skuespillerinnen plagg inspirert av klassiske silhuetter, og tolket dem på nytt med en tydelig moderne vri.

En klesstilhyllest til svunne tider

Til London-premieren av «Wuthering Heights» og diverse reklameopptredener brukte Margot Robbie antrekk som fremkaller historiske perioder, spesielt viktoriatiden og 1990-tallet. Stylisten Andrew Mukamal orkestrerte antrekk som kombinerte arkivelementer – som en brokadejakke inspirert av John Galliano fra 1990-tallet – med moderne plagg, noe som skapte en fengslende stilistisk spenning.

En fusjon av historiske detaljer og modernitet

Et av de mest slående antrekkene besto av en viktoriansk blondekorsettkjole utsmykket med syntetiske fletter som minnet om Brontë-søstrenes berømte hårbegravelsessmykker, kombinert med en kopi av et historisk armbånd. Denne blandingen av historiske referanser med en moderne silhuett illustrerer hvordan Margot Robbie leker med tidens koder for å skape en kraftig visuell effekt.

En tolkning langt unna enkel nostalgi

I stedet for å bare gjenskape vintage-stiler, gjenoppfinner skuespillerinnen og hennes kreative team disse kodene for å integrere dem fullt ut i en moderne garderobe. Dette er spesielt tydelig i deres valg av klassiske plagg – viktorianske eller 90-tallsinspirerte – brukt ukonvensjonelt, og avslører detaljer som navlen eller inkorporerer dristige sammenstillinger.

Reaksjoner og perspektiver på dette stilvalget

Moteobservatører har rost Margot Robbies dristighet, og fremhevet hennes evne til å overskride epoker og skape en dialog mellom ulike stilistiske referanser. Denne tilnærmingen, noen ganger kalt metodekledde klær, innebærer å kle skuespillerinnen i henhold til rollenes verden – i dette tilfellet den i «Wuthering Heights» – men med en estetisk frihet som er karakteristisk for samtidsmote.

Ved å gjenoppleve moteklassikere gjennom kreasjoner som fremkaller både fortid og nåtid, bekrefter Margot Robbie sin status som en innflytelsesrik stilfigur. Hennes klesvalg, en blanding av historisk hyllest og selvsikker modernitet, tilbyr et rikt og inspirerende perspektiv på dagens mote, som fengsler både entusiaster og kritikere.

Som forfatter utforsker jeg skjønnhet, mote og psykologi med følsomhet og nysgjerrighet. Jeg liker å forstå følelsene vi opplever og gi en stemme til de som hjelper oss å bedre forstå oss selv. I artiklene mine streber jeg etter å bygge bro mellom vitenskapelig kunnskap og våre hverdagserfaringer.
