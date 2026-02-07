Millioner av «likes» på hvert Instagram-innlegg: denne thailandske sangeren slår rekorder.

Search here...

Lalisa Manoban, kjent som Lisa, tidligere medlem av den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink, troner øverst på Instagram med over 100 millioner følgere og millioner av likerklikk per innlegg. Denne thailandske kvinnen forvandler hvert innlegg til en digital tidevannsbølge, samtidig som hun utvider imperiet sitt til musikk, mote og nå film.

En meteorisk oppgang fra Thailand

Lisa ble født i Bangkok i 1997 og ble med i den sørkoreanske jentegruppen Blackpink i 2016 etter intensiv trening hos YG Entertainment. Hennes karisma, eksplosive dansetrinn og skarpe rap gjorde henne raskt til en favoritt blant fansen. Som soloartist oppnådde hun fenomenal suksess med Lalisa (2021), Rockstar (2024) og albumet Alter Ego (2025).

Instagram: hennes likerklikk-rike

Kontoen hennes, @lalalalisa_m, har over 100 millioner følgere, noe som plasserer henne blant de beste i verden. Hvert innlegg – enten det er en moteselfie, koreografi eller en forhåndsvisning av turnéen – genererer i gjennomsnitt 3 til 4 millioner likerklikk og 20 000 kommentarer. Hun er kjent for YouTube-kanalen sin, Lilifilm Official, og har en Guinness-verdensrekord for å være det første K-pop-idolet som oversteg 87 millioner følgere på Instagram (per 2023).

Mote, luksus og global innflytelse

Som ambassadør for Bulgari, Chanel og MAC Cosmetics, legemliggjør Lisa «Lisa-effekten»: alt hun har på seg blir utsolgt umiddelbart. Figuren og stilen hennes fengsler Asia, Europa og Latin-Amerika. I Thailand er hun en nasjonalskatt, «den mest innflytelsesrike asiaten» ifølge Forbes Korea .

Blackpink-solo og gjennombrudd på kino

Etter gruppens globale triumf banet Lisa briljant vei for seg selv. Albumet hennes «Alter Ego» og samarbeid (Megan Thee Stallion, Rosalía) sementerte hennes status som solo-superstjerne. Verdensturnéen hennes i 2026 ble utsolgt overalt. Mest bemerkelsesverdig var hennes skuespillerdebut med en fremragende rolle i sesong 3 av «The White Lotus» (2025), hvor hun portretterte en eksentrisk arving. Denne bemerkelsesverdige opptredenen på HBO sendte henne til forkant av internasjonal film, og demonstrerte hennes allsidighet utover musikk.

Kort sagt, Lalisa Manoban er ikke lenger bare et idol: hun er en global buzzmaskin. Som 28-åring, fra K-pop til parisiske catwalks og HBO-skjermer, omsettes hver Instagram-like til millioner i kontrakter. Lisa regjerer suverent – og tallene hennes fortsetter å stige.

