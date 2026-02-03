Search here...

Som 46-åring deler Kate Hudson sitt parisiske utseende og vinterbadet sitt i Frankrike.

Anaëlle G.
@katehudson/Instagram

Kate Hudson lyste opp pariseroppholdet sitt med elegante antrekk og et vinterbad i Frankrike. Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten delte sine livlige antrekk på Instagram, fanget under Haute Couture Fashion Week, der hun blandet parisisk sjarm med tidløs eleganse.

Glitrende parisisk utseende

Kate Hudson satte fyr og flamme under Paris Fashion Week Haute Couture vår/sommer 2026 (26.–29. januar), og tok førsteklasses plasser, spesielt på Giorgio Armani Privé vår/sommer 2026-visningen. Der hadde hun på seg en lavendelfarget paljetttopp og matchende bukser, et antrekk som perfekt viste frem hennes holdning på første rad. Mellom bilder foran det opplyste Eiffeltårnet og middager på ikoniske parisiske restauranter utstrålte hun en smittende energi.

En ikonisk rød kjole

Et av hennes mest minneverdige øyeblikk delt på Instagram: en rød kjole med en dyp utringning som strakte seg ned til korsryggen. Denne kreasjonen, som ble brukt for å feire BAFTA-nominasjonen hennes for beste kvinnelige skuespiller, fremhevet perfekt figuren og den naturlige karismaen hennes. Et moteplagg som minner om de ikoniske figurene fra kultfilmene hennes, gjenskapt for den parisiske anledningen.

Vinterbad og #dopamindressing

For å bekjempe februarkulden unnet Kate Hudson seg også et forfriskende vinterbad i et knallgult antrekk, som hun beskrev som «alltid en god idé» på Instagram. Denne gledelige nikken til dopamin-dressing avrundet hennes franske opphold, punktert av champagne og luksuriøse armaturer.

Kate Hudson beviser at alder ikke er noen hindring for eleganse eller dristighet: hennes parisiske antrekk, fra paljetter til en rød kjole, hyller en livlig og selvsikker stil. Hennes franske utflukt, mellom moteuken og en vinterbading, er inspirerende og strålende, og minner oss om at parisisk sjarm kan oppleves uten grenser.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
