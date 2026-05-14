Hailey Bieber gjør et stort inntrykk i et leopardprintet strandantrekk

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber startet sommeren 2026 fra en solrik øy – og med et leopardfarget strandantrekk fra arkivet som umiddelbart vant tiltrekning på fansens ferie-moodboards.
Et stykke fra Roberto Cavalli-arkivet fra 2003
Hailey Bieber delte en karusell med bilder på Instagram fra sin tropiske øyferie. Det mest slående plagget er en leopardmønstret body fra Roberto Cavallis vår/sommer 2003-kolleksjon. Dette vintage-plagget har en dramatisk utskjæring som avslører magen hennes, avsluttet med kryssende snøring.
Fansen vant over på bare noen få timer
Kommentarene strømmet inn umiddelbart. «Så glad for å være i live samtidig som Hailey Bieber», skrev en fan. «Lammet», oppsummerte en annen. Leopardmønsterplagget sirkulerte raskt på moteplattformer og moodboards, og sendte Cavalli-arkivene inn i søkelyset med samme kraft som noen nyere kolleksjon.
Leopardprint som en sesongbasert signatur
Hailey Bieber har de siste sesongene etablert seg som en av de mest vågale skikkelsene i strandantrekkets verden, og har blant annet brukt myke antrekk, bokstavelige skjelltrykk og spesiallagde Pucci-kreasjoner. Denne badedrakten med leopardtrykk er en del av en bredere trend for sommeren 2026: gjenoppblomstringen av leopardtrykk og badedrakten som sesongens must-have-strandantrekk.
Fra Roberto Cavalli-arkivene fra 2003 og en tropisk øy – Hailey Bieber trengte ikke mye for å gjenopplive en trend. Leopardprint er tilbake, den utskjærte monokinien er et must-have, og 2026-feriestemningstavlene har allerede sitt favorittimage.