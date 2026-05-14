«En engel»: Bella Hadid vekker oppmerksomhet i satengkjole

Den amerikanske modellen Bella Hadid delte en bildekarusell på Instagram som umiddelbart satte internett i fyr og flamme. Hun står frem i en kort kjole i sateng og blonder, med det blonde, krøllete håret som rammer inn ansiktet. Utseendet ble rost av tusenvis av fans som raskt kommenterte: «en engel», «Jeg elsker blondt hår».

Et bohemsk utseende

Kjolen som Bella Hadid bruker er ikke noe vanlig valg: det er en skreddersydd kjole. Designet har en dyp V-hals utsmykket med en delikat sløyfe, overdimensjonerte, utsvingte ermer og flere lag med hvit blonde. Satengstoffet i en ecru-farge gir den en tydelig vintage-følelse, nesten 70-tallsfølelse. Et utseende som perfekt legemliggjør «boho renessanse»-trenden.

Blonde krøller som forårsaker en sensasjon

Utover kjolen var det Bella Hadids hår som virkelig fanget oppmerksomheten. Modellen, vanligvis brunette, valgte en honningblond frisyre med pene krøller og en midtskill. Den myke sminken hennes fremhevet de grå øynene hennes med et hint av svart eyeliner og en nude leppe. Denne hårforvandlingen gikk absolutt ikke ubemerket hen: kommentarene strømmet inn under karusellen, mange roste denne «nye estetiske retningen».

En opptreden etter det bemerkelsesverdige fraværet fra Met Gala

Dette innlegget kommer bare dager etter Met-gallaen i 2026, som Bella Hadid ikke deltok på. Modellen er blant kjendisene som valgte å ikke delta i årets arrangement, sammen med den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Zendaya og den amerikanske skuespillerinnen Meryl Streep. Med denne solfylte karusellen, filmet i solrike omgivelser et sted mellom en hytte og et blomstrende uteområde, gjør Bella Hadid en forsiktig tilbakevending til sosiale medier og bekrefter sin status som et ikon for moderne bohemsk mote.

Med satengkjolen, de strålende blonde krøllene og den sommerlige stemningen beviser Bella Hadid nok en gang at hun vet hvordan man setter en trend. Fansen hennes er absolutt enige: deres enstemmige kommentarer – «en engel», «Jeg elsker det blonde håret» – bekrefter effekten av et antrekk som perfekt innkapsler øyeblikkets bohemske estetikk.