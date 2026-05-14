«Jeg føler meg vakker»: Brooke Shields, 60 år gammel, ønsker å endre måten vi ser aldring på.

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Brooke Shields har aldri virket så fri. På Netflix-podkasten «I Changed My Mind with Dan Souza » delte hun en sterk åpenbaring: hun føler seg vakrere og mer tilfreds nå enn hun gjorde som tenåring. Denne uttalelsen er en del av en bredere bevegelse: å endre samfunnets oppfatning av kvinner når de blir eldre.

En stemme endelig løslatt etter flere tiår med press

Brooke Shields, kjent siden de tidlige rollene i «Pretty Baby» og «The Blue Lagoon», har tilbrakt livet sitt under medienes granskende blikk. Likevel er det nå, ved inngangen til dette nye tiåret, at hun sier at hun har funnet sin sanne verdi. I et intervju med Dan Souza forklarer skuespillerinnen: «Det kommer av at jeg er i den alderen jeg er og at jeg innser at jeg går inn i en veldig viktig fase, men at jeg ikke ble fortalt at jeg var like verdifull som jeg var da eggstokkene mine fortsatt fungerte.»

Hun la til: «For meg er det vanvittig. Jeg føler meg vakrere i dag enn jeg gjorde i tenårene, og jeg har så mye mer å tilby.» En kraftfull uttalelse som bryter med den rådende fortellingen om at ungdommen er den eneste perioden hvor en kvinne har verdi.

En positiv og engasjert visjon om aldring

For Brooke Shields er aldring verken uunngåelig eller et nederlag. I podkasten stiller hun direkte spørsmål ved bransjene som holder modne kvinner i utkanten: «Hvorfor får ikke kvinner lov til å være seg selv fullt ut? Hvorfor er dette så truende for bransjene?»

Et spørsmål som perfekt oppsummerer kampen hun fører i dag. Skuespillerinnen er langt fra anti-aldring-uttalelser, men taler for en fredelig tilnærming til tidens gang. Hun hevder kvinners rett til å fortsette å eksistere fullt ut etter fylte 40, uten å måtte bli «mindre» eller «mer diskrete».

En stemme som gir gjenklang utenfor podkasten

Hvis avsløringene hennes resonnerte med lytterne, er det også fordi de passer inn i en bredere fortelling. Brooke Shields formidler dette budskapet gjennom sine ulike prosjekter, og nekter å begrense såkalte modne kvinner til statusen som fortidens ikoner. Ordene hennes gjenspeiler en grunnleggende bevegelse: gjenvinningen av imaget og verdien av kvinner over 40, i et samfunn som fortsatt altfor ofte er besatt av ungdom.

Ved å si at hun føler seg «vakrere enn hun gjorde som tenåring», tilbyr Brooke Shields et sjeldent perspektiv i medielandskapet: det til en kvinne som velger å eldes med selvtillit, i stedet for å kjempe mot tiden.

Kort sagt, Brooke Shields legemliggjør et nytt perspektiv på aldring: verken nostalgisk eller resignert, men dypt selvsikker. Ved å erklære «Jeg føler meg vakker i dag», baner hun vei for millioner av kvinner som nekter å forsvinne etter fylte 40. Dette er en velkommen holdning i en verden der ungdom fortsatt er, feilaktig, det eneste verdsatte kriteriet.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Sangeren Tyla setter fyr på sosiale medier med et «dristig» sommerantrekk

Den sørafrikanske sangeren, låtskriveren og danseren Tyla er antagelig på ferie, og hun deler den med følgerne sine....

