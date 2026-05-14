«Verdig et kunstverk»: I en romantisk kjole gjør Alia Bhatt et slående inntrykk

Léa Michel
Den britiske skuespillerinnen av indisk avstamning, Alia Bhatt, gjorde sin storslåtte comeback på filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai 2026). For sin første opptreden på den 79. utgaven valgte hun en Yash Patil-kjole utsmykket med et landskapstrykk. Opptredenen hennes ble umiddelbart rost på nettet, og mange sammenlignet verket med et veritabelt «vandrende kunstverk».

En kjole tenkt som et levende maleri

Kjolen som Alia Bhatt bruker er en skreddersydd kreasjon av den indiske designeren Yash Patil. Designet spiller på en billedlig dimensjon: det fyldige, strukturerte og voluminøse skjørtet er trykket med et landskap bestående av dype grønne toner nederst og en lysende blå himmel som gradvis stiger mot toppen. Denne gradienten skaper en horisonteffekt, som om selve kjolen fortalte en historie. Den tettsittende hjerteformede halsutringningen, støttet av tynne stropper, forlenger denne inspirasjonen ved å innlemme himmelens blå nyanser. Den overordnede effekten er en romantisk, nesten kongelig silhuett, uten å svinge inn i prinsesseaktig overflod.

Skuespillerinnen Alia Bhatt valgte en lav knute med sideskill som lot stoffet stå i sentrum. Sminken hennes, i tråd med den koreanske «glasshud»-trenden, fokuserte på en lysende hudtone og dristige lepper. Hun hadde små gulløreringer i ørene og en statement-ring på hånden: den minimalistiske tilnærmingen var fullført, for ikke å forringe kjolens preg.

Et utseende som ble rost av internettbrukere

Bilder og videoer av Alia Bhatts ankomst sirkulerte raskt i sosiale medier. Kommentarer strømmet inn under innlegg fra fansidene og motekontoene hennes. Mange beskrev kjolen som «verdig et kunstverk», og roste designerens dristighet og skuespillerinnens holdning. Andre skrev ganske enkelt: «Hun er sublim», «Hun er et levende maleri», «En av de vakreste kjolene i Cannes 2026».

Internasjonale motemedier plukket også opp historien, og flere sammenlignet verket med et landskapsmaleri som bæres som klesplagg. Denne kollektive reaksjonen bekrefter den visuelle effekten av denne første antrekket og plasserer Alia Bhatt blant de mest slående opptredenene på åpningsdagen.

Alia Bhatt, lojal ambassadør for Cannes

For Alia Bhatt er ikke denne opptredenen på Croisetten hennes første. Skuespillerinnen markerer sitt andre år som global ambassadør for L'Oréal Paris på filmfestivalen i Cannes. Denne rollen plasserer henne i rekken av andre internasjonale stjerner tilknyttet det franske merket, som den indiske skuespillerinnen Aishwarya Rai og den amerikanske skuespillerinnen og modellen Andie MacDowell.

Alia Bhatt, som ble berømt med prisen «Årets student» og er en sentral skikkelse innen moderne indisk film, er nå et kjent ansikt på europeiske røde løpere. Hennes ankomst til Frankrike noen timer tidligere, iført en enkel Carolina Herrera-dress, hadde allerede vakt oppsikt.

Med denne landskapsinspirerte kjolen bekrefter Alia Bhatt sin status som en viktig figur innen internasjonal mote. Hun blander couture-håndverk med en hyllest til indisk design, og opptredenen hennes på Cannes 2026 skiller seg ut som en av de mest poetiske under åpningen. Og selv om festivalen bare så vidt har begynt, er hennes fremtidige opptredener allerede etterlengtet.

Léa Michel
