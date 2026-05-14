Sangeren Tyla setter fyr på sosiale medier med et «dristig» sommerantrekk

Den sørafrikanske sangeren, låtskriveren og danseren Tyla er antagelig på ferie, og hun deler den med følgerne sine. En av Instagram-karusellene hennes, med den enkle teksten «Water girl», viser en strålende sanger ved vannkanten – og et sommerlig utseende som absolutt har skapt reaksjoner.

Et gult og blått blomsterutseende

Den sørafrikanske sangeren la ut en serie bilder fra det som ser ut til å være en solfylt innsjø, omgitt av vann og lys. Bildeteksten – to ord, «Vannjente» – fanger perfekt karusellens atmosfære: avslappet, solrik og upretensiøs. Tyla dukker opp på en båt med glasset i hånden, sammen med venninnen, regissøren og klipperen Aerin Moreno, med det naturlige håret hennes flagrende fritt i brisen.

For denne dagen på vannet valgte Tyla et fargerikt strandantrekk: en gul blomsterprintet topp kombinert med blå spaghettistropper. En umiddelbart munter og harmonisk fargekombinasjon, et sted mellom botanisk og akvatisk, som passet perfekt til den naturlige bakgrunnen på bildene. Det løse, krøllete håret hennes fullførte et antrekk som utstrålte letthet og avslappethet.

Fans reagerer umiddelbart

Innlegget fikk raskt entusiastiske kommentarer. Fansen hennes responderte med den samme energien som bildene utstrålte – beundring blandet med hengivenhet for en sanger som aldri har prøvd å presentere seg selv som noe annet enn seg selv. Tyla har den sjeldne evnen til å gjøre sine uformelle innlegg like slagkraftige som hennes røde løper-utseende.

«Vannjenta» før «A*Pop»-jenta

Denne feriepausen kommer i en spesielt travel mai for Tyla. Sangerinnen forbereder seg på utgivelsen av sitt andre album, «A*Pop», 24. juli 2026, hvorfra singlene «Chanel» og «She Did It Again» med Zara Larsson allerede har fått betydelig airplay. Hun prydet også forsiden av i-Ds første Beauty Zine i april, hvor hun offentlig fordømte fotoretusjering. Denne kystferien føles dermed som en velfortjent pause før en etterlengtet tilbakekomst til musikk. Og «Water Girl» er ikke bare et ferieinnlegg: det er en narrativ tråd som forbinder artisten og publikummet hennes, bygget opp innlegg etter innlegg.

En blomstrete topp, en innsjø, en venn og to ord – Tyla trengte ikke å gjøre mye mer for å lage et av sine mest kommenterte innlegg i vår. Det er ofte når du ikke prøver å imponere at du lykkes best.