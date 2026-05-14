I en kjole forårsaket Venus Williams furore med sine skulpturerte armer.

Fabienne Ba.
Den amerikanske tennisspilleren Venus Williams kom for å «steike» (erte/tease) den amerikanske komikeren, skuespilleren, manusforfatteren og produsenten Kevin Hart på Kia Forum i Los Angeles – og hun oppnådde den doble bragden med å få rommet til å le og imponere et av kveldens mest bemerkelsesverdige antrekk.

En rosa kjole i Barbie-stil

For denne kvelden valgte Venus Williams en lang, livlig rosa kjole med en patentert finish – et blankt stoff som skapte en «flytende» effekt med hver bevegelse, fremhevet av en vridd drapert detalj i midjen. Snittet, med sin avrundede halsringning og utsvingte skjørt som falt under kneet, ga en retro, nostalgisk følelse, motvektet av stoffets ultramoderne glans. Metalliske pumps med spiss tå og et snev av minimalistiske smykker – et delikat halskjede og armbånd – fullførte antrekket.

En bob-klipp som fullfører «forvandlingen»

Venus Williams hadde også en ny frisyre for anledningen: en skarp, skulderlang bob med en fyldig lugg som falt ned til øynene. En forandring fra hennes vanlige lengder, det ga utseendet en enda mer selvsikker dimensjon – moderne, presist og perfekt i harmoni med kveldens energi.

Skulpturerte armer som skaper oppstyr

Det som fikk like mye oppmerksomhet på sosiale medier som selve kjolen, var hvordan Venus Williams hadde den på seg. Det ermeløse snittet lot armene hennes være helt eksponert – armer formet av årevis med intensiv trening. Dette tjener som en påminnelse om at en kvinne kan være muskuløs, og at fysisk styrke er en integrert del av kvinnekroppen, uten at det trenger å debatteres eller kommenteres som en anomali. Mesteren legemliggjør bedre enn noen andre ideen om at styrke og eleganse ikke bare kan sameksistere, men også forsterke hverandre.

En uke med mote i to akter

Dette antrekket kom bare dager etter Met-gallaen i 2026, som Venus Williams var medleder for. Til anledningen hadde hun på seg en Swarovski-krystallnettkjole inspirert av et selvportrett av kunstneren Robert Pruitt – et meningsfullt verk, en blanding av kunst og familiehyllest. To arrangementer, to radikalt forskjellige antrekk – men den samme kvinnen, like imponerende i begge.

Fra Met-gallaen til Kevin Hart-festen på én uke – Venus Williams beviste at hun navigerer mellom kunst og komedie med samme letthet som hun gjør mellom sett på banen. Og at den flytende rosa kjolen, båret med hennes skulpturerte armer og nye bob, var verdt mer enn noen tittel.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
