«Hun er ugjenkjennelig»: Denne skuespillerinnens opptreden fra serien «Euphoria» skaper oppstyr

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Alexa Demie, kjent for rollen som Maddy Perez i serien «Euphoria», skapte betydelige reaksjoner under premieren på sesong 3 på TCL Chinese Theatre i Los Angeles. Sammen med skuespillerne fra den populære HBO-serien skilte hun seg ut med en sminke som var veldig annerledes enn sin vanlige stil.

En minimalistisk sminke inspirert av 1990-tallet

Alexa Demie, kjent for sin dramatiske sminke, inkludert den ikoniske grafiske eyelineren, valgte denne gangen et mye mer «naturlig» utseende. Denne endringen fanget raskt oppmerksomheten til fans på sosiale medier, og noen sa at de ikke umiddelbart kjente igjen skuespillerinnen.

For dette arrangementet valgte Alexa Demie et «ingen sminke»-utseende, en trend som skaper en veldig subtil sminkeeffekt samtidig som den fremhever ansiktstrekkene. Sminken hennes fremkaller minimalismen fra 1990-tallet, med steinfarger påført øyelokkene og folden. Vippene hennes var enkelt krøllete, uten eyeliner, en sterk kontrast til hennes tidligere opptredener der øynene ofte var fremhevet med dristige, grafiske linjer. Huden hennes hadde subtile, kjølige konturer kombinert med en lett rouge. Leppene hennes hadde en lett fremhevet rosa farge, noe som ga en moderne tolkning av 90-tallets skjønnhetstrender.

Blandede reaksjoner på sosiale medier

På sosiale medier uttrykte mange brukere overraskelse over denne stilendringen. Noen kommentarer refererte til «en merkbar transformasjon», med bemerkninger som «hun har blitt eldre plutselig» eller «hun er ugjenkjennelig». Andre brukere forsvarte imidlertid skuespillerinnen Alexa Demie og påpekte at fysiske endringer er en naturlig del av aldring. Blant de støttende meldingene var: «det er normalt, hun er 35, vi forandrer oss alle med alderen» og «hun er fortsatt nydelig».

Det er viktig å huske at kvinners kropper – som alle andres – ikke er objekter som fritt kan kommenteres: alle står fritt til å gjøre hva de vil med kroppen sin, ansiktet sitt, klærne sine eller sminken sin. Og ja, alle forandrer seg når de blir eldre; det er naturlig – ingen grunn til å gjøre et stort nummer ut av det eller kritisere det.

Hva gjorde de med henne 😭😭 pic.twitter.com/ihLjB7hedG — aimy🍓🫧 (@thvsarts) 8. april 2026

Med denne «naturlige» sminken inspirert av 1990-tallet demonstrerer Alexa Demie sitt ønske om å utforske nye estetiske koder. Denne tilnærmingen gjenspeiler også kunstnerisk og personlig frihet, langt unna rigide forventninger, og minner oss om at stil – som utseende – utvikler seg over tid, i henhold til ønsker og påvirkninger.