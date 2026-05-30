Jennifer Lopez, som er singel i en alder av 56, hevder at hun aldri har vært lykkeligere.

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen, sangeren, produsenten og forretningskvinnen Jennifer Lopez åpnet seg om singellivet sitt under opptredenen på « Jimmy Kimmel Live! ». Hun uttalte at hun omfavner denne nye fasen i livet sitt fullt ut, som hun går mot med ro og en sunn dose selvironikk.

Et fullt bekreftet sølibat

Da programleder Jimmy Kimmel spurte henne om sivilstatusen sin, bekreftet Jennifer Lopez at hun var singel, og angret nesten på at hun ikke hadde omfavnet denne livsstilen tidligere. «Jeg gjorde alt galt», sa hun med en latter. Hun beskrev denne perioden som «fantastisk», og forklarte at hun ikke ville gjøre noe som ville forstyrre hennes nåværende velvære. Så, da Jimmy Kimmel spurte henne om hun var singel, nølte ikke Jennifer Lopez: «Ja! Jeg burde ha gjort det tidligere!» og fortsatte med selvironisk humor: «Jeg gjorde det helt feil. Jeg gjorde alt galt, tro meg.»

Ingen reality-TV i sikte

Da programleder Jimmy Kimmel foreslo at hun skulle bli den neste stjernen i datingprogrammet «The Bachelorette», takket Jennifer Lopez bestemt nei. Hun indikerte at hun følte seg komfortabel der hun var og ikke ønsket å forstyrre den balansen. Selv om hun ikke utelukket det, utelukket hun ikke muligheten for å finne kjærligheten igjen en dag, forutsatt at hun «møter den rette personen».

Ved åpent å diskutere sin lykke ved å bo alene, formidler Jennifer Lopez et budskap fylt med selvtillit og perspektiv. Hun bekrefter at hun har funnet en ny balanse, preget av frihet og ro, som hun tilnærmer seg med letthet uten å gi opp ideen om et fremtidig forhold. Dette positive budskapet overskrider hennes nåværende situasjon.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
