I ti år led skuespillerinnen Anne Hathaway i stillhet av en svært svekkende sykdom.

I et tiår levde den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway med en tung hemmelighet. Hun avslørte at hun hadde vært «halvblind» gjennom trettiårene på grunn av en svekkende sykdom som hadde forblitt helt privat frem til nå.

«Jeg var halvblind i ti år.»

Det var under et intervju på New York Times -podkasten «Popcast» at Anne Hathaway delte en uventet og intim åpenbaring. «Jeg var delvis blind i ti år», betrodde hun, med henvisning til perioden fra 30-årene til 40-årene. Hun utholdt denne prøvelsen i stillhet, og snakket aldri offentlig om den, alt mens hun fortsatte å spille i suksessrike filmer. «Dette kan være for mye informasjon», advarte hun til og med, før hun åpnet seg.

Tidlig grå stær, "lovlig blind" på ett øye

Årsaken til denne funksjonshemmingen: tidlig debuterende grå stær, som rammet venstre øye. Denne tilstanden oppstår når øyets normalt klare linse blir uklar – et fenomen som oftest observeres senere i livet. I Anne Hathaways tilfelle ble synstapet så alvorlig at, som hun forklarte: «Det påvirket synet mitt så mye at jeg praktisk talt var blind på venstre øye.»

En livreddende operasjon

Rundt førtiårsalderen ble Anne Hathaway endelig operert – en avgjørelse som forandret alt. «Jeg skjønte ikke hvor mye verre ting hadde blitt før jeg endelig kunne se hele fargespekteret», fortalte hun. Anne Hathaway oppdaget også, i ettertid, at tilstanden hennes hadde belastet nervesystemet hennes, uten at hun var klar over det. «Jeg har roet meg ned siden den gang», erkjente hun.

«Et mirakel»: takknemligheten ved å se igjen

Nå som hun er helt friskmeldt, sier stjernen fra «The Devil Wears Prada» at hun er dypt takknemlig for fremskrittene innen medisin. «Jeg setter pris på synet mitt fordi jeg bokstavelig talt føler at hver dag når jeg våkner og kan se slik, er det et mirakel», betror hun. Og hun legger til, følelsesladet: «For to generasjoner siden ville ingenting av dette vært mulig for noen som meg.» Denne erkjennelsen får henne til å nyte hvert øyeblikk.

Ved å bryte stillheten rundt denne lenge hemmelige sykdommen, minner Anne Hathaway oss om at de vanskeligste prøvelsene ikke alltid er synlige. Beretningen hennes, både intim og lysende, feirer en «ny sjanse» – og den noen ganger glemte verdien av å bare kunne se verden i farger.