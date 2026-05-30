«Jeg aksepterer nå utseendet mitt»: Victoria Beckham åpner seg, 52 år gammel

Den britiske motedesigneren og forretningskvinnen Victoria Beckham snakket åpenhjertig om sitt forhold til image og aldring i et nylig intervju med The Times . Hun forklarte at hun endelig lærer å akseptere utseendet sitt etter år med selvtvil og usikkerhet.

Victoria Beckham, som har vært kjent siden 1990-tallet takket være Spice Girls, har lenge levd under konstant gransking av offentligheten og media. I dette ferske intervjuet innrømmer hun at hun har brukt en stor del av livet sitt på å mislike utseendet sitt.

Hun forklarer at hun ofte følte press knyttet til imaget sitt, spesielt i årene hun var allestedsnærværende i tabloidene. Når hun ser tilbake, sier hun imidlertid at hun har utviklet et mer fredelig forhold til seg selv. I dag sier Victoria Beckham at hun er mer aksepterende for hvem hun er, uten å prøve å møte eksterne forventninger. Hun tilskriver denne personlige utviklingen til alder og erfaring.

«Jeg kan nå kontrollere fortellingen»

I dette intervjuet forklarer Victoria Beckham at tiden har latt henne «bekymre seg mindre om hva andre tenker». Hun hevder nå å «kontrollere narrativet» rundt imaget sitt, en måte for henne å gjenvinne kontrollen over den offentlige oppfatningen som lenge har vært assosiert med henne.

Denne distanseringen synes også å være knyttet til hennes personlige og profesjonelle modenhet. I flere år har Victoria Beckham etablert seg i moteverdenen med sitt eget merke, og bygget en identitet langt unna popstjernen hun en gang representerte. Med egne ord beskriver hun «en form for gradvis aksept», langt unna kravene om perfeksjon som ofte stilles til kvinner i offentligheten.

Helse og velvære står i sentrum for hennes hverdag.

Victoria Beckham sier også at hun legger stor vekt på sin fysiske og mentale helse. Hun forklarer at hun driver med mer sport nå enn hun gjorde da hun var 20 eller 30, og mener at «alder ikke bør sees på som en grense».

Hun understreker viktigheten av å føle seg bra med seg selv i stedet for å strebe etter et urealistisk image. Disse uttalelsene gjenspeiler en bredere trend blant offentlige personer som snakker mer åpent om problemer knyttet til aldring, selvaksept og presset til å tilpasse seg skjønnhetsstandarder.

En mor som er oppmerksom på barnas ønsker

I løpet av talen snakket Victoria Beckham også om sin rolle som mor til sine fire barn. Hun forklarte at hun «ønsker å støtte dem i prosjektene deres uten å påtvinge dem en bestemt retning».

Victoria Beckham hadde allerede tatt opp dette temaet i podkasten «Aspire with Emma Grede», hvor hun hevdet at hun ikke var «en autoritær mor». Hovedmålet hennes, forklarte hun, er å oppmuntre barna sine til å utvikle sitt eget potensial. Denne tilnærmingen gjenspeiler et ønske om å innpode selvtillit og frihet, langt fra forventningene som noen ganger er knyttet til familier i offentlighetens søkelys.

En friere diskusjon om aldring

Med dette intervjuet slutter Victoria Beckham seg til rekken av kjendiser som velger å snakke åpent om aldring og utfordringene knyttet til kroppsbilde. I en bransje som ofte preges av jakten på evig ungdom, resonnerer ordene hennes med mange kvinner som står overfor de samme spørsmålene. Uten å forsøke å preke deler hun en personlig opplevelse og en intim utvikling som nå ser ut til å la henne møte denne nye fasen av livet sitt med større ro.

Victoria Beckham sier at hun gradvis aksepterer utseendet sitt etter år med usikkerhet og mediepress. Gjennom sine personlige refleksjoner presenterer hun et mer fredelig syn på aldring, sentrert rundt velvære, selvtillit og selvaksept.