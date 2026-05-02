Modell Kaia Gerber gjenoppliver skinnblazeren med en uventet detalj

Fabienne Ba.
Vi trodde skinnblazeren hadde blitt sett på alle mulige måter. Likevel ga den amerikanske modellen og skuespillerinnen Kaia Gerber den nylig et helt nytt liv ved å kombinere den med en enkel svart blonde-bralette. En kombinasjon som raskt fikk oppmerksomhet.

Kaia Gerbers hårstylist, Kiley Fitzgerald, la ut bildene på Instagram med den enkle teksten «Kaia 🖤» . Bildene, tatt utenfor en offisiell reklamekontekst, i en avslappet atmosfære på settet, gir dem en umiddelbar autentisitet. Bildene viser den amerikanske modellen og skuespillerinnen i et monokromatisk svart utseende bygget rundt en lagvis skinnblazer og blonder.

En skinnblazer og blonder: en uventet duo

Kaia Gerber hadde på seg en kort skinnblazer med kamskjellformede slag, lagt over en delikat svart blondebralette, som hun kombinerte med matchende vide jeans. Det helt ensfargede antrekket balanserte mellom det edgy og det romantiske – skinnet ga struktur og styrke, blonden tilførte letthet. Et lite gullfarget hjerteformet anheng fullførte diskré antrekket.

Kiley Fitzgerald stylet Kaia Gerbers hår i en voluminøs blowout med en sideskill, mens makeupartist Shelby Smith skapte en lysende hudtone, lys øyenskygge, maskara, rouge og lilla leppestift. Skjønnhetslooken konkurrerte aldri med antrekket, og lot kontrasten mellom skinn og blonder stå i sentrum.

Et blikk på sidelinjen av promoteringen av «Moder Maria»

Disse bildene ble publisert mens Kaia Gerber aktivt forberedte seg på utgivelsen av filmen «Mother Mary», en psykologisk thriller der hun spiller sammen med den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway, den britiske skuespillerinnen Michaela Coel og den amerikanske skuespillerinnen Hunter Schafer. Denne konteksten gir utseendet en «ekstra» dimensjon: mellom to seriøse prosjekter, en spontan fotoseanse fanget av en nær samarbeidspartner.

Kort sagt, Kaia Gerber trengte ikke en rød løper for å skape et av sine mest omtalte antrekk denne måneden. Skinnblazeren får et nytt liv her: den strukturerer ikke bare en silhuett, men skaper også en dialog med det den har oppå. Og den dialogen er unektelig vellykket.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Skuespillerinnen Brooke Shields og datteren hennes tar på seg det samme utseendet og skaper furore

Skuespillerinnen Brooke Shields og datteren hennes tar på seg det samme utseendet og skaper furore

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Brooke Shields og datteren Rowan trenger tydeligvis ikke en felles stylist for å...

Den thailandske danseren Lisa har på seg et blondeantrekk og skaper furore

Den thailandske danseren, rapperen og skuespillerinnen Lisa, medlem av den sørkoreanske K-pop-jentegruppen BLACKPINK, trenger ikke en rød løper...

Skuespillerinnen Bella Thornes «dristige» skinnlook skaper oppstyr

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Bella Thorne la nylig ut et bilde på Instagram der hun hadde på...

Modell Irina Shayk, 40, skapte furore i en dekonstruert lyserosa kjole.

Den russiske modellen Irina Shayk oppsummerte sin nåværende sinnstilstand i en bildetekst: «Overalt.» Instagram-karusellen hennes, som blander urbane...

«Pose med bein»: Modell Bella Hadid er siktet inn igjen

Den amerikanske modellen Bella Hadid så fantastisk ut på den røde løperen på REVOLVE-moteshowet i Los Angeles. Likevel,...

Hun bryter reglene: skuespillerinnen Anne Hathaway gir leopardmønsteret en vri med en «uventet» farge.

Den 28. april 2026, under en visning av filmen «The Devil Wears Prada 2» i New York, skapte...