«Jeg skylder ingen noe»: Paris Jackson åpner seg om forholdet til faren

Datteren til kongen av pop, den amerikanske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen og modellen Paris Jackson, trodde lenge at hun måtte dele alt med faren sin, Michael Jackson. I dag slår hun fast: hun skylder ingen noe.

Paris Jackson, som ble invitert på Jack Osbournes podkast, Trying Not to Die , reflekterte over sitt forhold til det offentlige liv. Den eldste av Michael Jacksons tre barn, som døde i 2009, følte lenge at hun «måtte dele alt» med offentligheten, overbevist om at livet hun levde var en gave fra fansen til den berømte familien. «Det har endret seg radikalt de siste årene, for jeg tror ikke noen av oss skylder noen noe», betrodde hun. Nå nekter hun å la måten hun uttrykker seg på virke «performativ».

En personlig forbindelse, ikke en parasosial en

Kjernen i hennes refleksjon ligger forskjellen mellom kjærligheten til en man er glad i og en beundrers. I årevis ble det forventet at Paris Jackson skulle legge ut innlegg på sosiale medier og «etterligne måten en fan ville uttrykke sin kjærlighet på». Hun påpeker imidlertid at hun hadde et intimt og personlig bånd med faren sin, ikke et overfladisk et. «Jeg lærer nå at jeg kan ha min egen intime forbindelse, og at jeg har rett til å holde den privat», forklarer den unge kvinnen, for hvem dette minnet har blitt «det vakreste som finnes».

Kritisert for tausheten sin

Paris Jackson har ikke glemt tidligere kontroverser. Hun har skapt overskrifter for ikke å offentlig anerkjenne farens bursdag, dødsdatoen hans eller farsdagen. Den unge kvinnen står fullt og helt ved dette valget: hun nekter å uttrykke sin kjærlighet «ved å kopiere noen som ikke kjente ham». «Fordi jeg kjente ham. Han var min beste venn», insisterer hun.

Bort fra offentligheten sier Paris Jackson at hun har funnet en slags fred. «Jeg er på et veldig vakkert sted med faren min, og jeg elsker det; det angår ingen», bekrefter hun, og beskriver det som en ekte «frihet». Det er en opplevelse hun delte med Jack Osbourne, sønn av Ozzy Osbourne, som døde i 2025. Begge er medlemmer av det de spøkefullt kaller «Dead Fathers Club», og de er enige om ett punkt: bare en liten krets av mennesker kjente virkelig mannen bak legenden. «Og det er ditt. Du skylder det ikke til noen», oppsummerer Paris Jackson.

Ved å velge taushet fremfor en offentlig visning, hevder Paris Jackson sin rett til privatliv, selv med et så kjent navn. Budskapet hennes er klart: minnet hun verner om faren tilhører bare henne – og det er nettopp det som gjør det så dyrebart.