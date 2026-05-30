«Jeg liker ikke rynkene mine»: Sangerinnen Joan Baez snakker åpenhjertig, 85 år gammel.

Den amerikanske folkesangeren og låtskriveren Joan Baez fortsetter å vise den samme oppriktigheten. Invitert på en podkast snakket hun åpenhjertig om aldring og forholdet sitt til kroppen sin.

«Jeg liker ikke rynkene mine»: en åpenhjertig innrømmelse

Det var på podkasten Wiser Than Me , som ble ledet av den amerikanske skuespillerinnen, komikeren, TV-produsenten og sangeren Julia Louis-Dreyfus, at Joan Baez tok opp temaet aldring. Da hun ble spurt om sitt forhold til alderdom, kom hun med en tilståelse: «Jeg liker ikke rynkene mine.» Hun la deretter humoristisk til at selv om noen kvinner sier at de har «sluttet fred» med sine, er ikke dette egentlig tilfelle for henne, til tross for hennes innsats. «Men det er ikke så ille,» spøkte hun.

Kosmetisk kirurgi? «Ikke egentlig.»

Da Julia Louis-Dreyfus spurte henne om hun noen gang hadde vurdert kosmetisk kirurgi, svarte Joan Baez: «Ikke egentlig.» Som mange kvinner, betrodde hun seg, ser hun seg noen ganger i speilet og trekker kinnene bakover for å forestille seg resultatet. Hun innrømmet til og med at hun en gang vurderte å fjerne «den biten med hud som hang ut» over øyelokkene. Før hun ganske enkelt konkluderte med at hun hadde «ombestemt seg».

Utover rynkene har Joan Baez et nyansert syn på alderen sin. Hun innrømmer til og med at hun innerst inne føler seg som om hun knapt var over 70. Det beste, ifølge henne? Denne «livets opphopning»: kunnskap, følelser, relasjoner, møter. «Du kan ikke nekte for at du får noe gjennom årene», oppsummerer hun. «Avveiningen», sier hun, er nettopp disse rynkene hun fortsatt sliter med å akseptere.

Dans som et rom for frihet

Joan Baez har en hemmelighet for å dyrke energien og balansen sin: dans. Hun forteller om å møte et medium i Tyskland som, etter å ha tegnet hennes astrologiske horoskop, delte en tanke som har blitt etset inn i minnet hennes. Ifølge ham var den virkelige grunnen til hennes tilstedeværelse her mens hun var på jorden for å male, tegne, synge og være aktivist ... å danse.

En idé som resonnerte dypt med henne. «Det er der min frihet blir født», forklarer Joan Baez. Så snart musikken starter, forsvinner bekymringene, og bevegelsen kommer naturlig. Hun danser ikke nødvendigvis hver dag, men griper «enhver anledning til å la seg rive med av rytmen» – en måte for henne å bevege seg og ta vare på seg selv med glede.

En folkemusikklegende med en «ekstraordinær» karriere

Joan Baez, en viktig skikkelse innen folkemusikk og en utrettelig aktivist, har satt sitt preg på historien langt utover sangene sine. Hun var nylig temaet for dokumentaren «Joan Baez: I Am a Noise» (2023) og ble portrettert av Monica Barbaro i filmen «A Complete Unknown» (2024), som fokuserer på fremveksten av Bob Dylan – som hun sto nært sammen med tidlig på 1960-tallet.

Joan Baez beviser dermed at man kan eldes uten maske eller facade. Ved å si at hun ikke liker rynkene sine samtidig som hun nekter å ta kirurgi, tilbyr hun en sjelden og befriende stemme.