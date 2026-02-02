«En dronning»: Jennifer Lopez skaper sensasjon i en «ekstravagant» kjole

Jennifer Lopez har nok en gang satt fyr på sosiale medier med et innlegg som refererer til serien «Bridgerton». På Instagram ser den amerikanske artisten ut til å sitte lunt i en lenestol, omgitt av en lavendelfarget tyllkjole, alt i koselige omgivelser nær en peis. Bildeteksten lyder: «Kjære JLovers ... Hvem andre gleder seg til å se Bridgerton i kveld? Det gleder jeg meg til 🤍💜.»

En operakjole

Kjolen, med sine dramatiske proporsjoner, virker laget av tusenvis av kronblader av eterisk stoff. Den imponerende mengden tyll faller ned på gulvet som et pastellfarget blomsterhav. Den skarpt avmålte syrinen fremkaller Regency-fargene som er så elsket av «Bridgerton»-serien, forsterket av omgivelsene: en peis, antikke bøker, stearinlys og romantiske buketter.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jennifer Lopez (@jlo)

Iscenesettelse og popkulturreferanser

Sangerinnen og skuespillerinnen, som er fotografert av motefotografen John Russo, har et upåklagelig skjønnhetsutseende: en høy, litt rotete knute, som avslører glitrende øredobber og myk, rosenrød sminke. Den overordnede effekten spiller på kodene for kongelig portrettkunst, samtidig som den opprettholder J.Los signaturstil. I kommentarfeltet strømmet komplimenter inn: «En dronning!» utbrøt mange internettbrukere, og gjentok rollen som dronning Charlotte i serien.

Jennifer Lopez legemliggjør en moderne popdronning, som balanserer mellom Londons sosietetballer og Hollywood-drømmer. Denne opptredenen tjener som en påminnelse om at stil for henne alltid er et skue i seg selv. Og at selv i en inspirert produksjon forblir Jennifer Lopez utvilsomt dronningen av sin egen fortelling.