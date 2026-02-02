Denne britiske modellen gjenoppfinner korsettet med en avgjort moderne tilnærming.

Search here...

Léa Michel
På premieren av den nye filmatiseringen av «Wuthering Heights» skapte Cara Delevingne furore. Den britiske modellen valgte en silhuett inspirert av det viktorianske korsettet, samtidig som hun tilførte et slående moderne preg. Utseendet hennes gjorde et varig inntrykk og gjenopprettet prestisjen til et plagg med en kontroversiell fortid.

Et antrekk som blander historisk nytolkning med selvsikker mote.

Cara Delevingne hadde på seg en dyp plommefarget, strukturert korsettkjole som fremhevet midjen, og hadde en svart overlay-detalj på bysten. Kjolen ble kombinert med et skimrende svart midiskjørt, noe som ga kontrast og eleganse til helhetsantrekket. For å fullføre dette romantisk-inspirerte antrekket valgte Cara lange svarte hansker, matchende hæler, diskrete øredobber og en choker utsmykket med en mørk stein i vintage-stil.

Dette svært stiliserte valget fremkaller viktoriansk estetikk, men undergraver den subtilt. Samtidig understreker det Cara Delevingnes evne til å legemliggjøre sterke silhuetter som forteller en historie utover stoffet.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Cara Delevingne (@caradelevingne)

Korsettet, fra et tvangsobjekt til et symbol på frihet

Dette klesvalget er ikke ubetydelig. Korsettet, som lenge har blitt oppfattet som et instrument for kontroll over kvinners kropper, finner en ny tolkning her. Hos Cara Delevingne blir det et uttrykk for styrke, eleganse og selvbekreftelse. Gesten er desto kraftigere ettersom den er en del av en tradisjon for gjenbruk, initiert av personer som den amerikanske sangeren, låtskriveren og danseren Madonna, den britiske motedesigneren og forretningskvinnen Vivienne Westwood, og mer nylig den amerikanske sangeren, låtskriveren og skuespillerinnen Billie Eilish.

Hver og en av dem har på sin måte lykkes med å gjenopprette korsettet til en funksjon av personlig uttrykk snarere enn underkastelse til rigide normer. Ved å iføre seg dette blikket på en stor kulturell begivenhet, bekrefter Cara Delevingne sin posisjon som et moteikon som er i stand til å viske ut linjene mellom fortid og nåtid. Hun følger ikke trender: hun omdefinerer dem. Korsettet er her ikke en frossen levning av nostalgi, men et gjenoppfunnet, flytende plagg, tilpasset en moderne tolkning.

Oppsummert er Cara Delevingnes antrekk et steg som er godt for moten så vel som for kroppens historie, og minner oss om at klær kan være et rom for frihet så vel som et territorium for minner.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
