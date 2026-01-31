Search here...

Som 49-åring bryter denne tidligere TV-programlederen et tabu om kvinners alder

Alessandra Sublet, som alltid er strålende, åpenhjertig og spontan, har aldri vært redd for å si hva hun mener. Når hun nærmer seg 50-årsdagen, nyter den tidligere TV-programlederen en sjelden frihet i medieverdenen: friheten til å omfavne alderen sin fullt ut. Invitert til settet til programmet «Quelle Époque!», åpnet den tidligere programlederen seg om forholdet sitt til tidens gang, og leverte et befriende budskap til alle kvinner.

«Det er flott å bli gammel.»

Alessandra Sublet ville sette ting i orden: for henne er det å bli eldre en velsignelse. «Det er fantastisk å bli eldre, det tror jeg oppriktig, spesielt for en kvinne», betrodde hun seg. Før hun la til: «Å bli eldre betyr å akseptere modenhet og visdom. Du blir så mye roligere, du føler deg bedre med deg selv.»

I et samfunn der skjønnhetsstandarder ofte virker uoppnåelige, er den tidligere TV-programlederens budskap et friskt pust. Selv om hun innrømmer at hun ikke er immun mot «tyngdeloven» og sporadiske morgenkamper, avviser Alessandra Sublet kategorisk ideen om at en kvinne over 40 bør skjule alderen sin. «Det er ikke derfor jeg skal male ansiktet mitt», spøker hun.

Et budskap om frihet for alle

«Vi er dødelige som 50-åringer», oppsummerer hun. Denne uttalelsen bør forstås som en oppfordring til autentisitet snarere enn en desillusjonert observasjon. Gjennom ordene sine inviterer Alessandra Sublet kvinner til å distansere seg fra andres meninger og føle seg legitime, uavhengig av alder.

Hun snakker også om det indre lyset som vokser med alderen: ro, selvtillit og evnen til å gi slipp. Den tidligere TV-programlederen, nå skuespillerinne og romanforfatter, betror at hun føler seg «hjemme» i dag. Etter å ha åpnet seg om fødselsdepresjonen sin i «Un dimanche à la campagne» (En søndag på landet), velger hun å fortsette å snakke åpenhjertig, for å gi mening til reisen sin som kvinne.

Alessandra Sublets skjønnhetshemmelighet

Hun har ingen intensjon om å gi etter for kosmetisk kirurgi. Alessandra Sublet foretrekker «ekte skjønnhet». Til syvende og sist er hennes største skjønnhetshemmelighet fortsatt holdningen: aksept. Fordi, som hun selv minner oss på, «den vakreste måten å holde seg strålende på er å føle seg bra», ganske enkelt.

Med sin åpenhjertighet og strålende visdom har Alessandra Sublet etablert seg som en verdifull stemme i debatten om aldring. Hun hevder høylytt og stolt retten til å være «uperfekt», levende og autentisk. Ordene hennes er forfriskende – og minner oss om at det ikke finnes noe mer moderne enn å akseptere hvem vi er, i alle aldre.

